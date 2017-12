Un temps pour se souvenir

(Reamer Kline)

Durant un été, ma famille donna un travail à un homme itinérant, bien que suspectant qu’il avait un problème de boisson. L’automne arrivé, il nous quitta pour reprendre sa route de bohème.

Quelle ne fut pas notre surprise quand nous reçûmes une carte de vœux de Noël de sa part avec seulement une signature dessus. Cette carte avait voyagé plusieurs centaines de kilomètres.

C’est alors qu’au printemps suivant, il vint nous rendre visite.

« J’ai arrêté de boire », dit-il.

« Je vais trouver un travail fixe maintenant »

Quand nous le remerciâmes pour la carte, il nous dit que c’est la seule carte qui avait envoyé.

« Je veux vous remercier, pas seulement pour le travail que vous m’avez donné, mais pour le respect que vous m’avez montré durant mon séjour avec vous, cela m’a aidé pour démarrer une nouvelle vie »

Il y avait aussi cette femme à l’hôpital. Elle avait reçu une carte de Noël de la part d’un de nos amis. Elle emportait cette carte avec elle partout où elle allait durant toute la période de Noël. Elle était fière de la montrer à tous ceux qu’elle rencontrait.

Elle leur disait : « Regardez ma belle carte de Noël. La femme pour qui je travaille me l’a envoyé »

Nous entendîmes plus tard, que cette carte était la seule qu’elle avait reçue. Cela l’a aidé à retrouver sa santé.

Aujourd’hui, quand approche Noël, nous nous rappelons ces cartes solitaires de Noël. Chacune représente une nouvelle naissance à Noël, un temps pour se rappeler ces moments spéciaux.

____________________________________________________

Un frère comme lui !

(Dan Clark)

Un ami à moi, Paul, a reçu une automobile de la part de son frère comme cadeau de Noël.

La veille de Noël, Paul quitta son travail comme d’habitude. Un gamin de rue admirant sa voiture et lui demanda : « C’est votre voiture, Monsieur ? »

Paul fit un signe de la tête. « C’est mon frère qui me l’a offert pour Noël »

Le jeune garçon fut étonné dans tel cadeau.

« Vous voulez dire que votre frère vous a donné cette voiture, et cela ne vous a rien coûté ? Boy, j’aimerais…», il répondit avec hésitation.

Bien sûr Paul savait ce que le jeune garçon allait dire. Il aimerait avoir un frère comme cela. Mais Paul fut surpris de la réponse du garçon.

« J’aimerais pouvoir être un frère comme cela »

Paul regarda le garçon avec étonnement, alors impulsivement, il lui dit : « Aimerais-tu venir faire un tour dans ma voiture avec moi ? »

« Oh oui, j’aimerais beaucoup ! »

Après une courte conduite, le garçon demanda à Paul : « Monsieur, pouvez-vous conduire devant ma maison ? »

Paul se mit à sourire, car il pensait savoir ce que le garçon voulait. Il voulait sûrement montrer à ses voisins qu’il était dans une belle voiture.

Mais Paul avait tort encore.

« Pouvez-vous vous arrêter devant cette maison ? », il demanda.

Il courut dans la maison et ressortit avec son plus jeune frère handicapé dans les bras. Il le déposa sur mes marches, et le serrant dans ses bras, il lui montra la voiture.

« Tu vois Buddy, comme je te l’ai dit en haut, son frère lui a donné cette voiture pour Noël, et cela ne lui a pas coûté un centime. Un de ces jours, je vais t’en donner juste une comme cela… Alors, je pourrais te conduire et te montrer toutes les choses dont je t’ai parlé »

Paul aida le jeune frère handicapé à monter dans la voiture à côté de son frère. Tous les trois, ils commencèrent un voyage mémorable.

Durant ce Noël, Paul apprit ce que Jésus voulait dire :

« Il est plus bénit de donner que de recevoir »

____________________________________________________

Un petit peu d’Amour voyage un long chemin !

Parfois, des personnes sont fatiguées, éreintées avec la vie qu’ils mènent, découragées de continuer jour après jour le train-train de la vie quotidienne. Ils finissent par perdre leur énergie, leur enthousiasme, se demandant s’ils ont un vraiment un but dans la vie.

Mais si vous pouvez leur donner un petit moment de votre vie, même un sourire ou un regard de sympathie et de compréhension ; si vous pouvez leur donner le respect qu’ils méritent, alors, cela peut changer complètement le regard qu’ils ont sur la vie.

Durant cette période de Noël, c’est un merveilleux cadeau que vous pouvez offrir autour de vous ; le cadeau de l’Amour véritable. La magie de Noël, n’est-ce pas cela ?

____________________________________________________

Donner son enfant !

(Patricia Houck Sprinkle)

Mon petit Barnabas de trois ans, et mon petit David de 2 mois, voyageaient avec moi pendant la période de Noël.

Quand nous sortîmes de l’avion, une gentille hôtesse de l’air gentiment me dit : « Je crois que je vais prendre ce bébé adorable chez moi »

Mon fils Barnabas horrifié lui dit :

« Vous ne pouvez pas prendre notre petit bébé avec vous, il est vraiment important pour nous ! »

J’ai gardé précieusement cette remarque à travers les nombreuses batailles durant les années à venir.

Cela m’aide aussi à me rappeler et à réaliser durant la période de Noël, ce que Dieu nous a donné.

Qu’est-ce que cela me coûterait si je devais envoyer un de mes précieux fils dans une terre étrangère pour grandir parmi des étrangers, souffrir leurs mépris et mourir à cause de leur hostilité.

Dieu a donné un incroyable don à travers un incroyable Amour.

C’est tout ce que Noël signifie.

___________________________________________________