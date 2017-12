MystÃ¨res de la Bible rÃ©vÃ©lÃ©s NÂ°64 – DÃ©livrÃ© de la peur !

(Voir mon commentaire en bas de page)

DÉLIVRÉ DE LA PEUR !

Au même titre que « la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse » (Proverbes 9:10), la crainte de Satan est le commencement de la mort! Craindre Dieu est une façon d’adorer Dieu. Avoir peur de Dieu, c’est en fait Lui manifester le respect qui Lui revient, tout comme nous respectons nos parents. De la même manière, avoir peur du diable, c’est lui accorder le genre d’adoration qu’il désire. Cela revient à l’adorer!

C’est le diable en personne qui est responsable de la mort, comme le montre le verset suivant : “(Il a partagé notre condition…) pour réduire à l’impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l’esclavage leur vie durant par la peur de la mort » (Hébreux 2 :14-15)

Vous devez donc repousser ce genre de crainte comme Jésus repoussa le diable, lorsque ce dernier, au comble de la tentation, Lui demanda de se prosterner devant lui. Jésus lui répondit: » Et Jésus, lui répondant, dit: Il est écrit: « Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul » (Luc 4 :8). Littéralement, on pourrait lire: « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c’est Lui seul que tu craindras! » C’est Dieu que tu dois craindre! Comme le dit Salomon: « Crains Dieu »—seulement Dieu— « et garde Ses commandements ; car c’est là le tout de l’homme » (Ecclésiaste 12 :13). Quand on commet une faute, on devrait avoir peur de Dieu, mais on n’est jamais censé avoir peur du diable! « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c’est à Lui seul que tu rendras un culte » (Mathieu 4 :10). En parlant d’autres types de crainte, la Parole de Dieu indique: « La crainte porte avec elle du tourment » (1Jean 4 :18)

L’Évangile précise ce que nous sommes censés craindre : « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps mais n’ont pas le pouvoir de faire davantage. Craignez plutôt Celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l’enfer » (Luc12 :4-5; Matthieu 10 :28). Nous ne devons pas craindre Satan, qui possède seulement le pouvoir de la mort sur le corps, mais il nous faut craindre Dieu qui possède le pouvoir de la mort sur l’âme.

Ce n’est donc pas la volonté de Dieu que nous craignions le démon, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d’amour, et de conseil » (2 Timothée1:7). Et aussi :« Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur Toi, car il se confie en Toi » (Esaïe 26 :3)

La crainte est le contraire de la foi. La crainte du démon, la crainte de la mort, ou de l’Ange de la Mort, sont diamétralement opposées à la foi! C’est ce genre de craintes qui peuvent vous détruire si vous les laissez-vous hanter. Si vous laissez ces peurs vous tourmenter, celles-ci peuvent vous déprimer, vous miner, vous causer une dépression nerveuse et vous faire perdre la raison, voire la vie.

En outre, ce genre de crainte est extrêmement contagieuse, au même titre qu’une maladie infectieuse. Elle peut très bien affecter ceux que vous côtoyez. Les maladies spirituelles sont aussi contagieuses que les maladies physiques. Elles sont même plus dangereuses, plus faciles à attraper, à moins que vous ne soyez immunisés par l’Esprit de Dieu, sans Lequel vous n’avez aucune résistance face à ce genre de maladies.

Le seul remède, c’est d’appeler Jésus à l’aide, ou l’Esprit de Dieu, pour Lui demander de vous délivrer!—Demandez-Lui de vous immuniser, pour vous permettre de développer une telle résistance à cette crainte que vous ne risquerez plus jamais de l’attraper. « J’ai cherché l’Éternel; et il m’a répondu, et m’a délivré de toutes mes frayeurs » (Psaume 34 :4)

Je me souviens, il y a quelques années, avoir prié pour une jeune fille qui s’appelait Helen Jones. Elle était sous l’emprise d’une peur terrible, mais elle en fut merveilleusement délivrée. Pendant huit ans, elle était restée alitée et n’avait plus que la peau sur les os. Elle ne pouvait même plus manger, et avait du mal à boire.

Dieu nous montra qu’il s’agissait d’une forme de peur! Les médecins ne lui trouvaient rien d’anormal. Ils l’avaient examinée et l’avaient soumise à tous les tests possibles, pour aboutir à la conclusion suivante: « Sur le plan médical, nous ne trouvons chez elle absolument rien d’anormal, nous ignorons l’origine du mal » Mais Dieu n’est-Il pas le plus Grand Docteur ? N’est-Il pas le Grand Médecin qui peut guérir toutes nos maladies, et pardonner tous nos péchés ? « C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités » (Psaume 103 :3)

Grâce à notre foi en la Parole de Dieu, grâce à l’onction du Saint Esprit et la force de cette prière inspirée par Lui, la jeune fille fut instantanément libérée!

Le jour même, elle se leva et se mit à marcher pour la première fois depuis des années! Elle était restée au lit si longtemps que ses pieds ressemblaient à des mains. Elle ne pouvait même plus se tenir debout, parce que le poids des couvertures les avait déformés.

Mais Dieu merci, ce jour-là, l’Ange de la Vie — Jésus-Christ, le Fils de Dieu — était entré dans cette chambre. Il avait repoussé le diable et avait libéré cette jeune fille de l’horrible esprit de crainte qui l’avait réduite à l’esclavage par la peur de la mort!

Instantanément, elle avait été guérie, et lorsque nous la revîmes quelques semaines plus tard, elle allait parfaitement bien et avait retrouvé ses forces. Elle avait repris de l’appétit et gagné près de vingt kilos. Elle était devenue superbe, rayonnante! Elle nous reçut chez elle, éclatante de santé, et fut une hôtesse charmante. Elle avait trouvé un petit ami et était à présent tout à fait normale !

En Hébreux 2 :13, nous pouvons lire: « Moi, je me confierai en lui » — En Qui? — En Dieu, bien sûr! C’est cela qu’il faut proclamer à la face du diable. Il faut lui dire: « Va-t’en, diable, arrière de moi, Satan! Je mettrai toute ma confiance en Dieu, en Jésus! » Le verset 14 continue en proclamant que Jésus a partagé notre condition « pour réduire à l’impuissance, par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable »

Mais qui est cet Ange de la Mort? Ce verset nous indique ici qu’il s’agit du diable. Donc, si vous avez peur de l’Ange de la Mort, cela signifie que vous avez peur du diable, et c’est bien là la pire des choses. Nous devons accrocher notre foi à Dieu, craindre Dieu, et non pas Satan. Ensuite, le verset 15 nous promet que Jésus va « …délivrer tous ceux qui étaient réduits à l’esclavage leur vie durant par la peur de la mort » Autrement dit, Dieu est tout à fait capable de nous délivrer, nous qui, à cause de la peur de la mort, avons vécu toute notre vie sous un joug de peur!

La Parole de Dieu nous enjoint : « Résistez au diable et il fuira loin de vous! » (Jacques 4 :7). Vous avez autorité sur le diable, vous pouvez lui donner des ordres. Les démons et les mauvais esprits nous sont soumis; ils n’ont pas de liberté d’action, ils ne peuvent pas en faire à leur tête.

Si vous savez que vous aimez Dieu et qu’Il vous aime, vous savez qu’Il va prendre soin de vous; vous savez que tout va pour le mieux parce que Dieu vous aime, et, par conséquent, vous n’avez aucune raison d’avoir peur. « Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment; et celui qui craint n’est pas consommé dans l’amour » (1 Jean 4 :18)

Oui, il vous est possible d’être délivré de la peur, par Jésus! Demandez-Lui de vous libérer, à l’instant même, de toutes craintes, de toutes peurs du diable, par le nom de Jésus! Je T’accepte dans ma vie, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans mon cœur, je Te prie. Pardonne-moi tous mes péchés et donne-moi, comme un don purement gratuit, la Vie Eternelle. Remplis-moi de Ton Saint Esprit, qui me donnera la force de partager Ton Amour avec les autres, et d’affronter toute peur dans ma vie. Délivre-moi, je Te prie, de toute crainte du diable. Amen.

Patrick commentaire :

J’ai vécu maintenant plus de 40 ans avec ces Paroles qui viennent de la Bible, et je peux vous dire que ces Paroles fonctionnent ; que la Bible fonctionne ; et que ces Paroles ne sont pas des mensonges inventés par les hommes.

A travers mes voyages internationaux, mes aventures et péripéties, toutes sortes de situations où je me suis retrouvé, parfois, au bord d’un grand danger, ces Paroles m’ont

gardé, protégé, aidé, et secouru.

J’ai vu un nombre incalculable de miracles, de revers de situations, de vies changées miraculeusement, etc. J’ai été le témoin personnel de ces grandes choses dans ma vie,

et si quelqu’un me demande si je crois que Dieu existe, sans faillir, je lui répondrais sans

hésitation :

« Il existe, parce que je l’ai vu agir chaque jour dans ma vie ! »

La foi c’est quelque chose qu’on peut difficilement expliquer ; on l’a ou on ne l’a pas ! Si on l’a, tout est possible, car tout est possible à celui qui croit.

C’est pour cela que tellement de gens aujourd’hui sont envahis par toutes sortes de peurs, parce qu’ils se sont détournés de la foi, de Dieu, de la Bible. Les moindres nouvelles à la radio, la télévision, les journaux, les effraient ; ils ont peur de ce qui peut leur arriver !

Comme cette lecture dans ce blog le dit si bien : si la crainte remplace la foi, alors, vous aurez toutes sortes de problèmes ; mais si vous remplacez la crainte par la foi, vous obtiendrez toutes les solutions dont vous avez besoin.

Les deux ne peuvent pas prendre la même place dans votre cœur : si vous avez la foi,

alors la crainte sera chassée ; mais si vous laissez la crainte dominer votre cœur, vous serez esclaves de vos craintes.

En physique, comme vous le savez, deux choses ne peuvent pas prendre la même place.

L’une doit céder sa place à l’autre !

Une fois que vous aurez laissé entrer la lumière de la foi dans votre vie, dans votre cœur,

tout s’illuminera et vous allez découvrir un tout nouveau monde que vous n’avez jamais imaginé !

____________________________________________________