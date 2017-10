MystÃ¨res de la Bible rÃ©vÃ©lÃ©s NÂ°62 – Quel nom lui donnerÂ ?

Quel nom lui donner ?

« Ils me diront: Quel est son nom?

que leur dirai-je?

Et Dieu dit à Moïse:

JE SUIS CELUI QUI SUIS »

(Exode, chapitre 3)

C’est une manie chez l’être humain

de toujours libeller les choses et de

vouloir les mettre dans des boîtes.

N’est-ce pas comme cela que

naissent les divisions et les querelles ?

Doit-on faire partie d’un clan pour

être croyant et aimer Dieu ?

La Bible n’a-t-elle pas été donnée

Pour tous les hommes et son auteur

Pour la rédemption de tous les

hommes ?

Etant un Chrétien engagé depuis de

nombreuses années et ayant voyagé

et sillonné les routes par monts et par

vaux toutes ses nombreuses années,

souvent on me demande :

« De quelle église ou confession

faites-vous partie ? »

Sur ce, je réponds :

« De Jésus-Christ, son corps et son

épouse ! »

Je sais que cette réponse ne satisfait

pas toujours ceux qui veulent me caser

dans une de leurs belles boîtes. Mais

n’est-ce pas là une simple réponse que

Dieu a donné à notre cher Moïse ?

Oui, mais vous devez appartenir à un

groupe, une église, une confession…

Bien sûr que j’appartiens à un groupe,

je dirais plus que cela, j’appartiens à

une immense famille : tous mes

frères et sœurs en Christ !

Pensez-vous au Ciel parfois ? De

grosses surprises attendent tous les

croyants : pas d’églises, pas de

temple, pas de synagogue, pas de

mosquée ; une seule et même cité

pour tous, avec le Roi des rois qui

gouverne avec l’amour.

Maintenant, je comprends qu’on a

besoin d’appartenir à quelque chose

pour partager les mêmes valeurs, les

mêmes croyances. Mais nous devons

pas oublier que nous sommes tous

une partie du corps du Christ, joint

ensemble dans la même foi.

La meilleure preuve se trouve dans

ce verset : « Car là où deux ou trois

sont assemblés en mon nom, je suis

là au milieu d’eux » (Mat 18 :20)

Savez-vous que si un Juif ou un

Musulman prie sincèrement avec

vous, leurs prières peuvent être

entendues et exaucées par Dieu ?

Dieu ne regarde pas à la personne,

mais à la sincérité du cœur.

Maintenant, que dit vraiment la

Bible sur les lieux où les croyants

se rencontrent et partage ensemble :

« Et moi (Jésus), si je suis élevé de

la terre, j’attirerai tous les hommes

à moi-même » (Jean 12 :32)

ici, il ne parle pas de l’église en

général (Catholique, Protestante,

où Orthodoxe), mais il parle de

lui-même, sans aucun bâtiment

ou confession.

Vous savez, c’est important de

prendre les Paroles de la Bible

exactement au mot pour ce qu’elles

disent vraiment; sans rien y rajouter

ou sans rien y retirer.

Trop de gens et de Chrétiens

utilisent la Bible comme une

cafétéria, choisissant au menu ce

qui les intéresse et s’accordent

avec leurs pensées.

On va me traiter de fondamentaliste,

ce que je suis sûrement, car si la

Bible dit que Dieu a créé le monde

et l’univers en 6 jours ouvrables et

qu’il s’est reposé le 7ème jour, il en

est ainsi, et c’est arrivé comme cela.

Soit qu’on a la foi dans la Bible ou

on ne l’a pas, il n’y a pas de

demi-mesure avec Dieu, de demi-

vérité, c’est tout ou rien !

Certaines églises Modernistes me

rappellent cette histoire qui m’a été

racontée bien des années auparavant :

Il y avait ce pauvre noir, assis sur le

parvis d’une église, qui se lamentait

se tenant la tête entre les mains.

Quand Jésus arriva et s’assit près de

lui, et lui demanda : « Qu’est-ce qui

te trouble mon enfant, dis-moi »

la pauvre gars lui raconte alors, que

chaque fois qu’il essaie de rentrer

dans l’église, il est jeté aussitôt

dehors.

Jésus d’une voix douce lui dit :

« Ne te fais pas tant de soucis, moi,

cela fait 20 ans que j’essaie d’entrer

dans cette église ! »

mais pour revenir à notre texte, il

semble qu’une partie du peuple de

Dieu met plus d’importance sur

leurs églises et bâtiments que

sur Dieu lui-même et sa Parole.

Encore une fois, ouvrons notre Bible

et allons au livre des Actes.

Dans le chapitre 7 de ce livre, il est

écrit clairement :

« Mais le Très-haut n’habite point

dans des demeures faites de main;

selon que dit le prophète: le ciel est

mon trône, et la terre est le

marchepied de mes pieds. Quelle

maison me bâtirez-vous, dit le

Seigneur, et quel sera le lieu de mon

repos? Ma main n’a-t-elle pas fait

toutes ces choses? »

Quand Dieu dit ici qu’il n’habite pas

dans ces bâtiments, cela ne veut pas

dire que son Esprit n’est pas là. Parce

que son Esprit vit dans le cœur de ses

enfants, le vrai temple de Dieu.

« Mais l’heure vient, et elle est

maintenant, que les vrais adorateurs

adoreront le Père en esprit et en vérité;

car aussi le Père en cherche de tels qui

l’adorent. Dieu est esprit, et il faut que

ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit

et en vérité » (Jean 4)

La Bible est très claire sur ce sujet,

le vrai temple de Dieu est dans le

cœur de ses enfants, et c’est là où il

veut demeurer pour toujours.

C’est pour cela qu’il dit : « Voici, je

me tiens à la porte (de votre cœur) et

Je frappe (pas la porte d’une église ou

d’un temple), si quelqu’un entend ma

voix et qu’il ouvre la porte, j’entrerai

chez lui » (Apocalypse 3 :20)

Donc, c’est quelque chose d’important

qu’on doit se rappeler quand on entre

dans une église ou un temple, Dieu est

partout et c’est lui qui a créé toutes

choses, et il n’a pas besoin d’un

bâtiment spécial pour être aimé.

D’ailleurs, vous ne trouverez nulle

part dans l’évangile où il demande à

ses fidèles de construire un bâtiment

pour lui.

Il dit simplement : « Tu aimeras le

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,

et de toute ton âme, et de toute ta

pensée. C’est là le grand et premier

commandement. Et le second lui est

semblable: tu aimeras ton prochain

comme toi-même » ( Mat 22)

Son Eglise, ce sont ses enfants, ceux

qui croient en lui et qui l’ont reçu, et

ils peuvent emmener cette Eglise

partout où ils veulent et où ils sont.

Pour achever ce blog, ce qu’on doit

se rappeler, c’est que nous ne sommes

pas juste des supporteurs d’une équipe

sportive « Eh, de quel club tu fais

partie ? », mais que nous sommes des

Enfants de Dieu, ses enfants, appelés

pour jouer un rôle important dans ce

monde athée et en perdition.

Alors, si certains d’entre vous se posent

la question si je suis catholique ou

protestant, ou si je fais partie de toutes

autres dénominations, je leur répondrai

tout simplement ceci : « Je crois, j’ai

la foi, je suis engagé ! »

« Simon Pierre lui répondit: Seigneur,

auprès de qui nous en irions-nous? Tu

as les paroles de la vie éternelle; et

nous, nous croyons et nous savons

que toi, tu es le Saint de Dieu »

Patrick Etienne