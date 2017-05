MystÃ¨res de la Bible rÃ©vÃ©lÃ©s NÂ°54 – L’AntÃ©christ arrive !

L’Antéchrist arrive !

L’un des tous derniers signes de la fin du règne

de l’homme sur terre, auquel la Bible consacre

de nombreux chapitres, est l’instauration d’un

gouvernement mondial dirigé par un tyran

possédé du démon, qu’on appelle l’Antéchrist

(ou Antichrist) ou « la Bête« . Le Chapitre 13

de l’Apocalypse nous apprend que le monde

entier adorera Satan en la personne de ce

dirigeant bestial.

« Les peuples adorèrent le dragon (le Diable),

parce qu’il avait donné son pouvoir à la Bête

(l’Antéchrist). Ils adorèrent aussi la Bête »

(Apocalypse 13:4).

L’opinion publique mondiale est aujourd’hui

rapidement préparée à accepter un dirigeant

mondial. Le célèbre historien britannique

Arnold Toynbee (1889-1975) n’avait pas

tort de dire:

« Les nations sont prêtes à offrir les royaumes

de la terre à l’homme qui leur apportera la

solution aux problèmes du monde »

Le premier président de l’Assemblée Générale

des Nations Unies, Paul Henri Spaak, qui fut

également Premier Ministre en Belgique et

l’un des premiers artisans du Marché Commun,

déclara lorsqu’il était Secrétaire Général de

l’OTAN:

« Nous ne voulons pas d’une nouvelle

commission, nous en avons déjà trop!

nous voulons un homme qui ait une

stature suffisante pour commander

l’allégeance de tous les peuples et

pour nous faire sortir du marasme

économique actuel. Qu’on nous

donne un tel homme et, fût-il Dieu

ou Diable, nous le recevrons à bras

ouverts. »

(Cela fait froid dans le dos quand vous

entendez ces mots : « Qu’on nous donne

un tel homme et, fût-il Dieu ou Diable,

nous le recevrons à bras ouverts »)

Patrick

*******

Le nouvel ordre mondial

On parle de plus en plus de mondialisation

et de « nouvel ordre mondial ». C’est le

président américain George Bush qui a

popularisé le terme à l’époque de la guerre

du Golfe, dans le cadre d’un discours

prononcé devant le Congrès des États-Unis :

« Nous nous trouvons aujourd’hui au

moment extraordinaire et unique où

un nouvel ordre mondial peut émerger

de cette époque troublée …

Aujourd’hui, ce nouvel ordre mondial

est sur le point de voir le jour! »

*******

L’accord de paix sur Jérusalem

Il semblerait que ce dirigeant mondial, porté

par une vague d’euphorie universelle qui

saluera son apparition sur la scène politique

internationale, accédera au pouvoir pour

sauver le monde de ses plaies économiques,

militaires et politiques — ce qu’il fera de

façon tout à fait momentanée.

À l’instar de Satan qui apparaît fréquemment

sous les traits d’un ange de lumière, cet

homme parviendra à faire croire au monde

entier qu’il est un héros et un homme de paix.

Le prophète Daniel ne disait-il pas à propos

de l’Antéchrist: « Grâce à son habileté, il

réussira à tromper beaucoup de gens …

Il surviendra en temps de paix et

s’emparera de la royauté à force d’intrigues »

(Daniel 8 :25; 11:21)

La Bible révèle qu’un pacte ingénieux ou

une « alliance » de 7 ans jouera un rôle

déterminant dans son accession au pouvoir

mondial. L’accord en question résoudra

temporairement la crise du Moyen Orient,

en obligeant les Juifs et les Arabes à

accepter un compromis sur la question

de Jérusalem et des Lieux Saints. L’accord

portera, entre autres, sur le Mont Moriah,

à Jérusalem, que les Juifs considèrent

comme sacré (c’était l’emplacement de leur

temple, avant sa destruction par les Romains

en 70 après J.C.), et que les Musulmans

considèrent, eux aussi, comme sacré

(c’est là que se trouve actuellement le Dôme

du Roc, leur principal lieu saint à Jérusalem).

Les prophéties bibliques indiquent que

l’accord élaboré par l’Antéchrist permettra

aux Juifs de reconstruire leur temple, pour

qu’ils puissent reprendre leurs anciens rituels

de sacrifices d’animaux.

(Cf. Daniel 8:23-25; 9:27;

2 Thessaloniciens 2:1-4.)

*******

L’entrée en scène de la Russie!

Le prophète Ezéchiel appelle l’Antéchrist

« Gog, au pays de Magog, prince suprême

de Mechek et de Toubal » (Ezéchiel 38:2)

Les exégètes bibliques s’accordent à dire

que l’ancienne contrée de Magog est un

pays puissant situé au Nord par rapport à

Israël. Mecheck et Toubal, les anciens

noms de Moscou et Tobolsk, feraient

référence au peuple russe.

La Bible indique que les grandes

nations européennes joueront un rôle

prépondérant dans le gouvernement

mondial de l’Antéchrist, et que leurs

dirigeants se rangeront derrière sa

bannière.

« Ils poursuivent un même but et mettent

leur puissance et leur autorité au service

de la Bête » (Apocalypse 17:13)

*******

Le « sauveur » jette le masque.

Au départ, le monde entier saluera en la Bête

un sauveur politique, mais trois ans et demi

après l’entrée en vigueur du pacte de 7 ans,

ce soi-disant sauveur révoquera le traité de

paix et montrera ses vraies couleurs. C’est

alors qu’il envahira Israël et fera de

Jérusalem la capitale de son empire mondial.

Il interdira toutes les religions, sauf l’adoration

de sa propre personne et d’une image qu’il fera

de lui-même. Il s’agira sans doute d’une sorte

de super ordinateur, auquel sera donné le

pouvoir de parler et de faire

« mourir ceux qui refusent de l’adorer »

(Apocalypse 13:14-15)

*******

Jésus prophétisa que lorsque nous verrons

cette image,

« l’abominable profanation annoncée par

Daniel le prophète s’établir dans le lieu

Saint (le temple)… à ce moment-là,

la détresse sera plus terrible que tout ce

qu’on a connu depuis le commencement

du monde » (Cf. Matthieu 24:15,21).

Dès lors, la Bête et son régime exerceront

une répression impitoyable à l’encontre de

ceux qui croient en Dieu.

(Cf. également Daniel 7:21-25;8: 23-24;

11:31-35; Apocalypse 13:5-7)

C’est dans cette période de temps que

l’Antéchrist en profitera pour imposer

le « 666 », son tristement célèbre système

de crédit universel.

(Extrait du Futur Dévoilé

de Michaël Roy.)

************

Patrick commentaire :

Que vous soyez croyant ou pas, cela

nous fait réfléchir, n’est-ce pas ?

Je ne sais pas si vous vous en rendez

compte, mais ces prophéties ont été

écrites quelques milliers d’années

avant même que l’informatique et

les ordinateurs existent.

Je me rappelle 30 ans auparavant,

quand nous parlions aux gens d’un

« ordre mondial » à venir, les gens

nous riez aux nez… Quand nous

leur disions qu’un jour prochain

tout le système mondial financier

allait être connecté et contrôlé, les

gens ne nous prenaient pas au

sérieux…

Regardez la technologie aujourd’hui,

combien la science a fait des bonds

en avant…

Aujourd’hui, c’est de plus en plus

réalisable d’avoir un système pour

contrôler des populations entières.

Nous sommes plus qu’à deux pas,

où l’argent liquide va disparaitre

et les cartes de crédit aussi.

Un nouveau système de crédit est

en chemin (il existe déjà et il est

opérationnel, prêt à remplacer

notre ancien système de paiement)

Nos gouvernements parlent déjà

comment l’implanter.

Comment cela est-il possible ?

Grâce à une puce électronique qui

sera injectée sous la peau de votre

main. Elle contiendra toutes vos

informations personnelles : vos

informations de votre compte en

banque, votre dossier médical,

vos antécédents judiciaires, etc.

un contrôle total de votre vie

privée et de vos libertés !

Ce fameux nombre « 666 » n’est pas

une imagination de la Bible.

Il est un code, une identification

personnelle qui sera donnée à tous :

« Et elle fait qu’à tous, petits et grands,

et riches et pauvres, et libres et esclaves,

on leur donne une marque sur leur main

droite ou sur leur front ; et que personne

ne peut acheter ou vendre, sinon celui

qui a la marque, le nom de la bête, ou

le nombre de son nom. Ici est la sagesse.

Que celui qui a de l’intelligence compte

le nombre de la bête, car c’est un nombre

d’homme ; et son nombre est six cent

soixante-six (666)

(Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18)

Rappelez-vous, cette prophétie a été

écrite il y a 2.000 ans ! L’informatique

et les ordinateurs n’existaient pas à cette

époque…

Dans l’avenir, je vais essayer de vous

écrire plus sur ces sujets. Vous pouvez

personnellement faire des recherches

sur l’internet. Il y a de très bonnes

vidéos sur YouTube à regarder.

Pour terminer, qu’on le veuille ou pas ;

qu’on aime ou pas ; ces choses sont à

notre porte ; ils sont déjà là ! Mais

Dieu a promis de garder ses enfants

peu importe ce qui arrive dans le monde.

************

PSAUME 91 (La Bible)

« Celui qui habite dans la [demeure]

secrète du Très-haut logera à l’ombre

du Tout-Puissant.

J’ai dit de l’Éternel : Il est ma

confiance et mon lieu fort ; il est mon

Dieu, je me confierai en lui.

Car il te délivrera du piège de l’oiseleur,

de la peste calamiteuse.

Il te couvrira de ses plumes, et sous ses

ailes tu auras un refuge ; sa vérité sera

ton bouclier et ta rondache.

Tu n’auras pas peur des frayeurs de la

nuit, ni de la flèche qui vole de jour,

Ni de la peste qui marche dans les

ténèbres,

ni de la destruction qui dévaste en

plein midi.

Il en tombera mille à ton côté, et dix

mille à ta droite ; — toi, tu ne seras

pas atteint.

Seulement tu contempleras de tes yeux,

et tu verras la récompense des méchants.

Parce que toi tu as mis l’Éternel, mon

refuge, le Très-haut, pour ta demeure,

Aucun mal ne t’arrivera, et aucune

plaie n’approchera de ta tente ;

Car il commandera à ses anges à ton

sujet, de te garder en toutes tes voies :

Ils te porteront sur leurs mains, de peur

que tu ne heurtes ton pied contre une

pierre.

Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic,

tu fouleras le lionceau et le dragon.

Parce qu’il a mis son affection sur

moi, je le délivrerai ; je le mettrai en

une haute retraite, parce qu’il a

connu mon nom.

Il m’invoquera, et je lui répondrai ;

dans la détresse je serai avec lui ;

je le délivrerai et le glorifierai.

Je le rassasierai de longs jours,

et je lui ferai voir mon salut »

************