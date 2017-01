MystÃ¨res de la Bible rÃ©vÃ©lÃ©s NÂ°48 – 7.000 annÃ©es ( Part 38 ) Lâ€™Empire romain ; son rÃ¨gne / Pax Romana!

7.000 ANNEES DE L’HISTOIRE DU MONDE

(PART 38)

(réalisé par Patrick Etienne)

(Le règne de l’Empire romain, et la naissance

du christianisme !)

L’Empire romain ; son règne / Pax Romana!

Le sénat de Rome vota une loi que l’empereur Auguste

devait maintenant être adoré comme dieu. Les soldats

romains devaient ériger une statue de leur Empereur

dans leur camp afin qu’ils puissent réciter leurs prières

devant lui.

Rome est le puissant Empire de fer qui conquit la Grèce.

Dans l’image de la statue de Daniel 2, Rome est représenté

par les jambes en fer.

« Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De

même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise

toutes ces choses, il broiera et brisera. »

(Daniel 2 :40)

Dans une autre prophétie que Daniel a reçue, Rome est

représenté par ce terrible monstre qui sort de la mer ; la

terrible bête aux dents de fer de Daniel 7.

« Après cela je vis dans les visions de la nuit, et

voici une quatrième bête, effrayante et terrible

et extraordinairement puissante, et elle avait de

grandes dents de fer : elle dévorait et écrasait ;

et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds.

Et elle était différente de toutes les bêtes qui

étaient avant elle. »

(Daniel 7 :7)

(Note : je sais que pour quelqu’un qui n’a pas l’habitude

de lire et d’étudier la Bible, toutes ces bêtes et tous ces

monstres qui représentent des royaumes et des empires

peuvent être un peu difficile à comprendre. C’est pour

cette raison qu’on ne peut pas lire la Bible comme un

simple roman. La Bible n’est pas un livre comme tous

les autres, elle raconte l’histoire des hommes d’hier,

d’aujourd’hui, et de demain… Toute son histoire !)

Donc, Rome était la partie la plus forte de la statue de

Daniel comme le fer, et savez-vous pourquoi cet empire

était symbolisé par une paire de jambes ?

Parce que l’Empire romain fut divisé en deux parties ;

l’Empire romain d’occident, avec Rome pour sa capitale,

et l’Empire romain d’orient (l’Empire Byzantin), avec

Constantinople pour sa capitale.

Une autre raison que cet Empire était symbolisé par des

jambes, c’est que l’armée romaine était réputée d’être

de grands marcheurs. Ils furent les premiers à construire

des routes pavées pour permettre à leurs légions d’aller

rapidement d’un bout à l’autre de leur empire.

Une des plus célèbres routes que les Romains ont

construites, est la fameuse « Voie Appienne », qui existe

encore aujourd’hui.

Rome a dirigé le monde avec une main de fer, écrasant

toute rébellion grâce à ses puissances légions, bien

organisées et disciplinées.

Rome fut l’Empire qui régna le plus longtemps dans

l’histoire du monde, plus de 500 ans en tout. Mais

d’une certaine façon, cet empire continue de diriger

le monde puisqu’il est devenu l’Eglise catholique

romaine, dirigée par le Pape, contrôlant une bonne

partie du monde d’aujourd’hui.

(Note : l’Empire romain commença à vraiment régner

sur le monde à la mort de Jules César et au début du

règne de l’Empereur Auguste, 50 ans avant Jésus-Christ,

pour s’achever en 455 après Jésus-Christ. Différentes

dates ont été données par les historiens sur la chute

finale de Rome. Mais le célèbre historien anglais

Toynbee donne 455 après J.C, nous retiendrons donc

cette date)

Rome a été l’Empire le mieux organisé que ce monde

à jamais connu, avec son gouvernement le plus fort et

le plus dictatorial.

Il est aussi l’Empire qui a le plus étendu ses frontières,

couvert la grande majorité de l’Europe, de l’Afrique du

nord, et du Moyen-Orient.

Dieu a utilisé l’Empire romain pour apporter la paix

sur tout son Empire et permettre aux citoyens romains

de voyager librement, avec un langage unique,

ce qui a permis à la Première Eglise, à répandre le

message du Christ dans tout l’Empire.

(voir la note « Pax Romana » en bas de ce chapitre)

Avant cela, la Grèce avait réussi à créer un grand

Empire, en apportant aux nations, sa culture, son art,

son amour pour la beauté, ses penseurs et ses

philosophes, ainsi qu’un très beau langage

international.

Sans oublier leurs intérêts pour la religion, ce qui a

permis une bonne préparation pour le message du

Christ.

Les Grecs étaient des penseurs. Ils aimaient réfléchir

sur le sens de la vie et ses valeurs. Ce qui leur a permis

plus tard, d’avoir des réponses dans les discours de

l’apôtre Paul et ses disciples.

…….

La Pax Romana (expression latine qui est traduite

par « paix romaine ») désigne la longue période de

paix (du Ier siècle au IIe siècle apr. J.-C.) imposée par

l’Empire romain sur les régions contrôlées.

L’expression provient du fait que l’administration et

le système légal romain pacifiaient les régions qui

avaient souffert des querelles entre chefs rivaux.

Pendant ce temps, Rome livrait toujours bataille

contre les peuples et les tribus en périphérie,

notamment les peuples germaniques et parthes

(nord-est de l’Iran).

Il s’agit d’une ère de relative tranquillité, pendant

laquelle Rome n’éprouva ni guerre civile majeure,

telle que le carnage perpétuel du Ier siècle av. J.-C.,

ni de grande invasion, du type de la

deuxième guerre punique du siècle antérieur.

A suivre…