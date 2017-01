MystÃ¨res de la Bible rÃ©vÃ©lÃ©s â€“ NÂ°2 Le Saint Graal

Mystères de la Bible révélés – N°2 Le Saint Graal

(Blogue écrit par Patrick Etienne)

Pour commencer, voilà une simple définition

du Graal :

Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne,

objet de la quête des chevaliers de la Table ronde. À partir

du XIIIe siècle, il est assimilé au Saint Calice (la coupe utilisée

par Jésus-Christ et ses douze disciples au cours de la Cène,

et qui a recueilli le sang du Christ) et prend le nom de

Saint Graal. La nature du Graal et la thématique de la quête

qui lui est associée ont donné lieu à de nombreuses

interprétations symboliques ou ésotériques, ainsi qu’à de

multiples illustrations artistiques.

Alors, qu’est-ce que le Saint Graal et où se

trouve-t-il aujourd’hui?

Là encore, si vous ouvrez une Bible et lisez au

chapitre 26 : 26,27,28 de l’Evangile de Matthieu, vous allez

découvrir tout de suite qu’est-ce le Saint Graal, où plutôt

qui est le Saint Graal.

Désolé, ce n’est pas un objet, une coupe ou je ne sais quoi.

Cela n’a rien à voir avec une femme aussi (désolé Mesdames !)

Quand à Monsieur Dan Brown qui a un esprit super actif en

écrivant son fameux roman (parce que c’est un roman ; et il se

vend bien en plus !), il a essayé de changer l’histoire, comme

beaucoup d’hommes politiques le font de nos jours !

Alors, lisons ce passage de la Bible quand Jésus et ses

Disciples ont partagé ce dernier repas ensemble pour la

fête de la Pâques. Beaucoup l’appellent

« La Sainte Communion » ou « La Sainte-Cène »

« Et comme ils mangeaient, Jésus ayant pris le pain et

ayant béni, le rompit et le donna aux disciples, et dit :

Prenez, mangez ; ceci est mon corps.

Et, ayant pris la coupe et ayant rendu grâces, il la leur

donna, disant : Buvez-en tous.

Car ceci est mon sang, le [sang] de la nouvelle alliance,

qui est versé pour plusieurs en rémission de péchés. »

Voilà ce que dit la Bible, pas les hommes !

Jésus lui-même est le Saint Graal !

Et si vous voulez découvrir et trouver ce Saint Graal, il

Vous suffit simplement d’ouvrir votre cœur et de le

recevoir comme le don de Dieu !

Maintenant, Dan Brown a ouvert une grande avenue,

une grande opportunité pour ceux qui rejettent la Bible,

vous êtes libres de la prendre, c’est votre choix, mais

regardez bien où elle mène.

La Bible dit : « Parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la

vérité pour être sauvés.

Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d’erreur

pour qu’ils croient au mensonge,

afin que tous ceux-là soient jugés qui n’ont pas cru la

vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice. »