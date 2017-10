La vraie histoire des Gitans

(Part 2)

« Mon pays est merveilleux,

Avec ses champs de fleurs,

Ses montagnes, ses forêts

Rempli d’arbres et ses

Wagons qui roulent

A travers les champs.

Mon pays, c’est la Bulgarie,

Et j’étais un roi gitan qui

Vivait au 13ème siècle.

Nous étions un peuple

Heureux, sauvage et libre.

Nous aimions Jésus et

Chantions et dansions aux

Sons des tambourins ;

Nous étions un peuple

Heureux et libre !

Puis les Turcs sont venus,

Ont massacré tous les miens

Parce que nous étions

Chrétiens et aimions Jésus.

Maintenant, nous sommes

Au Ciel avec notre Roi des rois,

Libre pour toujours ! »

BREF HISTORE DES GITANS!

Notre origine en Israël, notre

captivité à Babylone, puis notre

fuite en Inde où nous avons dû

émigrer de la persécution parce

que nous étions devenus des

Chrétiens. Pendant des années

nous avons erré à travers les

plaines et les montagnes avec

nos familles et nos troupeaux

pour retrouver notre paradis

perdu, la terre d’Israël. Nous

avons été chassés, persécutés,

et rejetés de tous à cause de

notre religion d’amour et de

liberté.

Nous avons traversé la Perse,

et demeurés en Arménie.

De là, nous avons été chassés

Par les Turcs et les Arabes

vers le nord, en Russie.

Nous sommes arrivés autour

de la Mer Noire, en Hongrie,

Roumanie, et pour finir, en

Bulgarie, où nous avons été

massacrée plus tard par les

Turks parce qu’ils haïssaient

Jésus et que nous étions

Chrétiens !

(Les Turcs ont envahi la

Bulgarie et ils ont massacré

les Chrétiens dans leur

guerre sainte)

LES GITANS SONT DES

CHRETIENS ET

COMMENT LA RUSSIE

EST DEVENUE UNE

NATION CHRETIENNE.

Peut-être, vous vous demandez

comment les Gitans ont pu

devenir des Chrétiens s’ils sont

des Arabes à l’origine?

C’est le résultat d’avoir été

persécutés et rejetés par de

nombreux ennemis qu’ils

se sont convertis. Il ne faut

pas oublier qu’ils vivaient en

Palestine et en Israël bien des

années auparavant.

Le fait de vivre dans un pays

musulman ne fait pas de vous

un musulman automatiquement.

Dans plusieurs de ces pays, il

existe des communautés

chrétiennes comme en Egypte

par exemple. Les Palestiniens

comptent un grand nombre de

chrétiens parmi eux.

Maintenant, voulez-vous savoir

comment la Russie est devenue

chrétienne ?

Beaucoup ont entendu parler des

Gitans comme des voleurs, qui

kidnappaient les enfants pour les

revendre. Mais peu de gens

savent qu’ils étaient fidèles pour

parler de Jésus et de l’évangile.

C’est ce qu’ils ont fait en Russie,

et le tsar a demandé à Jésus de

venir dans son cœur et il est

devenu un chrétien, lui et tout

son peuple.

Le roi gitan est allé en Russie,

à Moscou, comme missionnaire,

et il a parlé avec le tsar au sujet

de Jésus. La jeune princesse est

tombée amoureuse du roi gitan.

Le tsar qui aimait les Gitans,

a donné la jeune princesse pour

se marier avec le roi gitan.

Bien sûr, vous ne trouverez pas

cette histoire dans vos livres,

comme vous ne trouverez pas

beaucoup d’autres histoires.

Les historiens vous racontent

leur façon de voir l’histoire,

leur propre version des faits.

Donc, pour continuer, les Gitans

ont régné sur la Bulgarie grâce

à ce mariage, et la petite

princesse est devenue la reine

de Bulgarie.

Les deux pays ont fait une

alliance, mais les Turcs ont tué

beaucoup de Gitans en Bulgarie,

ainsi que la petite princesse.

Le tsar est devenu vraiment

furieux et a déclaré la guerre

contre les Turcs. Il les a chassés

de Bulgarie et de Russie.

Grâce à cette alliance faite avec les

Gitans, ils ont pu garder une place

sur le trône. Un des descendants

de la grande Catherine deviendra

Ivan le Terrible, qui s’assiéra sur

le trône de Russie.

EN CONCLUSION :

Dieu a gardé, protégé, et aidé

cette nation à travers les âges.

Ils ont pu garder leur culture,

leurs coutumes, et leur langage.

Malgré de nombreuses

persécutions qu’ils ont reçues,

ils sont des millions à travers

le monde aujourd’hui, répandu

dans tous les pays du globe.

Beaucoup sont restés fidèles

à leur appel, fidèles témoins

et missionnaires pour l’évangile.

Patrick Etienne

P.S de dernière minute :

Comme je l’ai dit plus haut dans

le texte, ce sont les hommes qui

écrivent l’histoire ; leur histoire !

Et pas toujours ce qui est vraiment

arrivé. C’est un fait qu’on retrouve

encore et encore dans nos livres

d’histoire.

N’est-ce pas ce que font certains

pays aujourd’hui en réinscrivant

certains faits historiques, parce

que cela convient mieux avec leur

façon de penser.

Vous serez vraiment surpris, où

je dirais même choqué, de

découvrir la véritable vérité sur

beaucoup d’événements historiques.

Et cela commence sur les bancs

d’école !

Qui allez-vous croire?