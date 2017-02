8 janvier 1935… premiÃ¨re partie

1954, le 5 juillet

A 19 ans, Elvis Aaron Presley enregistre pour l’anniversaire de sa mère la chanson « That’s all right, Mama » dans le petit studio Sun de Memphis. Le titre est une reprise du chanteur de Rhythm and Blues Arthur Crudup. Elvis qui exerce le métier de camionneur et chante dans la chorale de l’église que fréquente ses parents, est remarqué lors de l’enregistrement par le producteur et propriétaire du studio, Sam Phillips. Il lui fera chanter pendant un an le répertoire rock’n roll, de « Blue moon of Kentucky » à « Good rocking tonight ». La carrière d’Elvis est lancée.

Elvis Presley, est né sous le nom Elvis Aaron Presley

Il est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, États-Unis

Il est décédé le 16 août 1977 (à 42 ans) à Memphis, Tennessee, États-Unis

Il est un chanteur et acteur américain. Surnommé « The King », il a eu sur la culture musicale une influence mondiale et considérable. Pionnier du Rock and roll – qu’il contribue à populariser d’abord aux États-Unis puis à travers le monde – et du marketing musical, il est considéré comme un artiste majeur du XXe siècle.

Elvis Presley a vendu sept cent millions de disques de son vivant, et depuis, le chiffre d’un milliard est évoqué ce qui fait de lui l’artiste solo ayant le plus vendu de disques dans le monde. Acteur, il a tourné dans 31 films, donné 1 156 concerts aux États-Unis, dont 525 représentations à Las Vegas.

Il est le premier artiste à avoir donné un concert retransmis à la télévision en mondiovision dans 54 pays simultanément : l’évènement a lieu le 14 janvier 1973 à Hawaï et son audience s’est mesurée à un milliard et demi de téléspectateurs, un record à ce jour pour un spectacle musical.

À sa mort, sa fortune personnelle représentait 150 millions de dollars américains. Il figure dans le classement des artistes décédés rapportant le plus d’argent.

Elvis Presley obtient durant sa carrière 90 disques d’or, 52 de platine, 25 de multi-platine et un de diamant pour le Elvis’ Christmas Album, vendu dans le monde à plus de dix millions d’exemplaires.

Né dans une famille modeste de Tupelo dans l’État du Mississippi, Elvis Aaron Presley est le fils unique de Gladys Love Smith et de Vernon Elvis Presley. Il a un frère jumeau mort-né, Jesse Garon Presley. Les ancêtres de Presley sont principalement des Européens avec un mélange Écossais-Irlandais et des Français Normands ; une des arrières-grands-mères de Gladys était Cherokee.

Elvis grandit au sein d’une famille très religieuse qui fréquente régulièrement l’église de la Pentecostal First Assembly of God dans laquelle les fidèles chantent du gospel. À onze ans, ses parents lui offrent une guitare et Elvis se passionne très vite pour le blues qu’il écoute en cachette à la radio. Il grandit à Tupelo jusqu’à l’âge de treize ans. Sa mère est ouvrière dans une fabrique de vêtements et son père travaille dans une épicerie. En grande difficulté financière, ils déménagent à Memphis, grande ville dans le Tennessee.

Vivant dans un deux-pièces social, Gladys fait des ménages et travaille la nuit dans un hôpital; Vernon gagne un peu d’argent ici et là. Très vite, Elvis tond des pelouses, lave des voitures et vend des cornets de glace en dehors de l’école pour apporter aussi de l’argent. Après l’école secondaire, il est embauché dans une société d’outillage mais, rêvant de conduire un camion, il trouve finalement un emploi à la Crown Electric Company comme chauffeur-livreur, mais ce métier ne lui convient pas.

Débuts (1953–1957)

Amateur de gospel, de blues et de country, Elvis décide de tenter sa chance et, pendant l’été 1953, pousse la porte d’un petit studio d’enregistrement spécialisé dans la musique noire, le Studio Sun Records à Memphis. Reçu par la secrétaire Marion Keisker, il enregistre à ses frais (pour quatre dollars) deux chansons, My Happiness et That’s When Your Heartaches Begin et repart avec le disque sous le bras l’offrir à sa mère pour son anniversaire. Keisker, qui sait que son patron Sam Phillips est à la recherche de jeunes chanteurs, note le numéro de téléphone du jeune Elvis. Bien qu’elle lui trouve un style bizarre, elle lui reconnaît une « certaine » belle voix. Elle note sur sa fiche : « EP : voix à écouter, bon chanteur de ballade ». Lorsque Keisker en parle à Phillips, celui-ci convie Elvis pour un essai dans le studio. Après plusieurs essais peu concluants, Sam Phillips est néanmoins impressionné par la grande mémoire du jeune homme. Il dira plus tard à ce sujet : « C’était incroyable, Elvis connaissait par cœur toutes les chansons dont je lui parlais. Si sa voix n’était pas souvent juste, je dois dire par contre qu’elle avait un rythme assez particulier. Hélas, je n’avais pas le temps de lui apprendre à placer sa voix, mais Elvis était tenace et je lui permettais de revenir le lendemain. »

En 1954, Phillips demande à un groupe musical d’être présent à une nouvelle audition afin de soutenir Elvis musicalement : Scotty Moore à la guitare, et Bill Black à la contrebasse. Si Moore est plus ou moins impressionné, Black l’est moins encore. Le 5 juillet, ils sont en studio et les premiers essais sont peu satisfaisants, Phillips, déçu, s’apprête à fermer le studio quand Elvis entame les premières notes d’une ancienne chanson, That’s All Right (Mama) d’Arthur Crudup…

Phillips explique : « Ce que venait de faire Elvis avec That’s All Right me donna immédiatement la chair de poule. Je savais qu’on tenait quelque chose. Ce n’était pas la chanson à proprement parler, mais ce qu’en faisait Elvis, la chanson était à l’origine un blues, Elvis l’a transformée en rock ‘n’ roll. Je peux vous dire que pour moi c’était un choc. Je décidais qu’il devait l’enregistrer. Ce fut son premier vrai succès à Memphis. » Le trio Presley-Moore-Black prend pour nom « The Blue Moon Boys » et, en octobre 1954, le batteur D.J. Fontana se joint à eux. Les Blue Moon Boys ont joué avec Elvis de 1954 à 1958, Bill Black les quitte en 1958 et meurt d’une tumeur cérébrale en 1965. Scotty Moore et D.J. Fontana ont continué à travailler avec Elvis jusqu’en 1968.

Phillips les envoie en tournée dans le sud des États-Unis. Pour ses débuts sur scène le futur « King » du rock and roll, chante en donnant des coups brusques du bassin, une innovation jugée provocante à l’époque, qui lui vaut le surnom de « Pelvis » et augmente sa notoriété auprès du jeune public. Si les jeunes se reconnaissent immédiatement en Elvis Presley, il n’en va pas de même pour leurs aînés qui, scandalisés devant les déhanchements de plus en plus suggestifs d’Elvis, cherchent à le faire interdire. Certains de ses concerts sont purement et simplement annulés, et ses disques brûlés en public. Elvis ne laisse personne indifférent : s’il agace l’Américain puritain, il devient une idole pour des millions d’adolescents.

En Floride, en août 1956, à Jacksonville, alors que la jeune vedette s’apprête à monter sur scène devant 22 000 admirateurs enthousiastes, on l’informe que la police est présente dans la salle pour filmer ses fameux déhanchements. Elvis décide alors de ne bouger que son petit doigt pendant toute la durée du concert, et l’hystérie est à son comble. Le dernier de ses cinq 45 tours, I Forgot to Remember to Forget, accompagné de Mystery Train, atteint la première place au classement des ventes de « singles ».

À cette époque, Elvis ne cesse de se produire dans le sud et le sud-ouest. Il est notamment présent à 50 reprises à l’émission régionale Louisiana Hayride. Le fondateur et producteur d’Hayride, Horace Logan a l’idée de faire signer Elvis pour une apparition hebdomadaire, alors que celui-ci est encore peu connu. Lors de sa dernière participation, Logan annonce qu’Elvis a quitté le bâtiment afin de calmer les adolescentes qui essaient d’apercevoir la vedette après l’émission. Il ne se doute pas alors que cette phrase va devenir un rituel célèbre à la fin de chaque concert : « Elvis has left the building ». La célèbre phrase est reprise par Al Dvorin dans les années 1970, ainsi que par Dire Straits en 1991 dans la chanson hommage Calling Elvis.

Elvis, devenu célèbre dans le sud et sud-ouest des États-Unis, rencontre, à la fin d’un concert, un homme vaguement impresario, plus connu en tant qu’aboyeur de cirque, Thomas Andrew Parker ou Tom Parker dit « le colonel ». Avec Elvis, Parker va se hisser au sommet de sa profession dans le « show business ». Il signe en 1955 un contrat d’exclusivité avec Elvis sur vingt ans, avec à la clé 15 % de tous les revenus de Presley.

Le « colonel » impressionne Elvis, c’est un homme autoritaire à qui rien n’échappe. Il aurait dit à Elvis pour l’approcher : « Jeune homme, pour l’instant vous valez un million de dollars, bientôt vous les aurez comptant ». Ce sont ces phrases qui impressionnent le jeune Elvis qui rêve de réussite et de dollars tout autant que Parker lui-même. Ce duo atypique change le monde du spectacle. Avec son physique de jeune premier, Elvis sait comment attirer les foules sur scène avec sa voix, ses mimiques, ses pas de danse osés et son sens de l’humour. Quant à Parker, il a le sens des affaires et organise la carrière du King comme un véritable show commercial : tubes, films à succès, produits dérivés, posters, photos… Le monde de la musique en est à jamais transformé, beaucoup de ses méthodes seront reprises pour d’autres artistes.

Cependant, même si leur collaboration s’avère très fructueuse, les critiques fusent, surtout dans le milieu du spectacle. Certains reprochent au colonel de ne voir en Elvis qu’une machine à sous tandis que d’autres reprochent à Elvis d’être devenu un homme sans caractère ni volonté. La presse nationale se déchaîne également. Les grands journaux se disent choqués et outragés. Certains éditorialistes vont jusqu’à le comparer à « une saucisse qui en plus ne sait pas chanter ». De grands journalistes le méprisent. On peut même lire « Elvis hurle, beugle plus qu’il ne chante, il est une honte pour notre pays. » La presse devient même hargneuse et alarmiste. Le puissant Time Magazine parlera ainsi d’Elvis en évoquant son déhanchement suggestif : « S’il faisait cela dans la rue, on l’arrêterait. » Frank Sinatra déclare à son sujet : « Sa musique est déplorable et favorise des réactions destructrices chez les jeunes ». Ce à quoi son jeune confrère répond officiellement : « J’admire l’homme et il a le droit de dire ce qu’il veut. Je pense toutefois qu’il devrait se rappeler ses débuts ».

Photo promotionnelle de 1954.

Une fois le contrat entré en vigueur, Parker offre trois cadeaux à Presley. Le premier est un contrat avec la plus puissante maison de disques au monde, la RCA. C’est elle qui va miser sur Elvis et lui avancer les millions de dollars nécessaires à un essor planétaire. Le deuxième est un premier disque d’or avec Heartbreak Hotel; Elvis a tout juste vingt ans. Le troisième est un passage à la télévision, le 9 septembre 1956, qui sera son premier grand show de variétés TV national, dans le fameux Ed Sullivan Toast Of The Town sur CBS qui a lieu chaque dimanche soir à 20h. Ce soir-là, environ 54 millions de téléspectateurs (soit 82,6 % des foyers possédant un téléviseur) regardent la chaîne! Lors de sa deuxième apparition au Ed Sullivan Show (le 28 octobre de la même année), il teint ses cheveux blonds en noir. Le « King du rock and roll » vient de naître. Si ces apparitions télévisées enchantent les plus jeunes, les adultes condamnent toujours la tenue du « King ». Ses déhanchements lascifs choquent l’Amérique, les moralistes et bien-pensants veulent faire interdire Elvis de télévision. Les réalisateurs ont l’ordre de ne filmer la star qu’au-dessus de la ceinture et Elvis ne sera jamais interdit d’antenne. C’est ainsi qu’il interprète ses plus grands succès du milieu des années 1950 : Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Don’t Be Cruel, et le très suggestif Hound Dog. Parallèlement à la télévision, Elvis poursuit ses tournées de concerts qui deviennent très vite une foire difficilement contrôlable. La vedette se produit devant des foules immenses, arrive en Cadillac rose, surprotégé par une nuée de policiers ; l’Amérique veut voir et toucher ce jeune chanteur, devenu en moins d’une année l’idole de ses enfants.

Le 4 décembre 1956, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash et Elvis Presley sont réunis, pour une session d’enregistrement informelle, aux studios Sun ; cette séance est restée célèbre sous le nom de Million Dollar Quartet. Fin 1956, Elvis décroche son 48e disque d’or de l’année, il fait l’objet d’une véritable vénération hystérique et déclare au fisc pas moins de 22 millions USD de revenus.

Poursuivi jour et nuit par ses admirateurs, Elvis s’offre, le 19 mars 1957, pour 120 500 $ USD, Graceland, une grande maison sur le Highway 51 dans Memphis Sud (nom de boulevard changée le 19 janvier 1972 en Elvis-Presley Boulevard). Cette demeure de vingt-quatre pièces sur un terrain de treize hectares devient un rempart pour le protéger de l’enthousiasme du public et immédiatement, Elvis investit un demi-million USD en travaux pour faire de Graceland son royaume. Il y installe ses parents, ses oncles et ses tantes, ses cousins et tout un groupe d’amis ou d’anciens camarades d’école qui deviennent jardiniers, chauffeurs ou comptables pour la vedette.

À cette époque, il est considéré comme la plus grande vedette du rock and roll. En 1957, Elvis fait sa seule tournée canadienne. Il est accompagné de Scotty Moore, D.J. Fontana, Bill Black et le groupe vocal The Jordanaires. Trois villes l’accueillent, Toronto, Ottawa (respectivement les 2 et 3 avril) et Vancouver (le 31 août). Elvis aurait aimé faire une tournée européenne, mais le colonel Parker, préférant investir dans des tournées aux États-Unis, n’a jamais voulu.