Que faire pour le Nouvel An Ã  Paris ?

Que faire pour le Nouvel An à Paris ?

2018 approche à grands pas et il est déjà temps de dire adieu à 2017. Pour finir l’année en beauté et commencer la suivante de la meilleure des manières, il est essentiel de passer une dernière journée et nuit dignes de ce nom.

Soirée Jungle Paradise à l’Hôtel Kube

Et si vous quittiez Paris et le tumulte de la ville le temps d’une nuit ? Le temps s’arrête, les frontières deviennent floues… L’hôtel 4 étoiles le Kube va vous faire voyager pour un réveillon exceptionnel !

Deux univers fantastiques vont s’ouvrir à vous au coeur du 18e arrondissement. Première escale ? Une jungle torride où la déco tropicale et les cocktails vous transporteront dans un oasis festif. Et si la chaleur vous montent à la tête, c’est le Pôle Nord qui sera accessible à une volée d’escalier. Le Ice Kube Bar du 1er étage est unique en France et promet une expérience insolite. Prêt pour un choc des températures mémorable ?

Infos et réservations : JUNGLE PARADISE

HÔTEL KUBE / APRES – 1-5 Passage Ruelle, 75018 Paris

Métro : La Chapelle (ligne 2)

Le Musée des Arts Forains

Aux portes de Bercy Village, le Musée des Arts Forains accueille une collection unique d’objets authentiques du 19e et 20e siècle, tous issus de l’univers du spectacle et de la fête. Depuis 2009, le lieu ouvre ses portes en continu pour une dizaine de jours de spectacles et féeries lors des fêtes de fin d’année. Pendant cette période, le musée promet de faire voyager les curieux dans un autre univers. Grâce à des musiciens, des acrobates ou encore des magiciens, sans oublier les traditionnelles illuminations, le quartier devient un vrai village féerique. Consacrée aux « invisibles musiciens », cette édition 2017 se tient du 26 décembre au 7 janvier.

Musée des Arts Forains – 53 Avenue des Terroirs de France, 75012 Paris

Métro : Cour Saint-Émilion (ligne 14)

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

01 43 40 16 22

Le Musée du Chocolat

Les bonnes résolutions sont faites pour l’année prochaine et parmi elles, il y a souvent la promesse de réduire sa consommation de chocolat. Mais celle-ci pourrait bien ne pas être tenue après une visite au Musée Gourmand du Chocolat. Consacré à l’histoire et l’évolution de cette précieuse denrée, ce musée propose pour les fêtes une animation à coup sûr gagnante. On peut en effet venir fabriquer son propre bonhomme de neige… Entièrement en chocolat bien sûr. Avec tout le chocolat que l’on souhaite, blanc ou noir, il y a même possibilité de le ramener chez soi. Mais tiendra-t-il jusque-là ?

Musée du chocolat – 28 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris

Métro : Bonne Nouvelle (ligne 8 / ligne 9)

Ouvert tous les jours de 10h à 18h

01 42 29 68 60

La fête foraine du parc de la Villette

Au lieu de déprimer à l’idée qu’une année se termine, un 31 décembre est avant tout fait pour s’amuser. Avant une bonne soirée, on peut se préparer en passant une journée dans la joie et la bonne humeur. Pour cela, direction le parc de la Villette et la place de la Fontaine-Aux-Lions. Comme chaque année, le lieu accueille une fête foraine, dans le plus pur esprit de cette fin d’année. Bateau pirate, train fantôme, grand 8, toboggans… Plus d’une soixantaine d’attractions attendent petits et grands.

Fête foraine « Jours de Fêtes » – Parc de la Villette, 75019 Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Du 9 décembre au 7 janvier, (dimanche – jeudi 12h à 20h et vendredi – samedi 12h – 23h)

L’Opéra Restaurant

Le dernier repas de l’année doit être mémorable. Pour cela, il n’y a sûrement rien de mieux que de se rendre à l’Opéra Garnier. Plutôt que d’assister à une représentation, on prend en fait la direction de l’Opéra Restaurant, ouvert pour l’ultime jour de l’année. Dans l’un des plus beaux décors de Paris, on profite alors d’un repas classique ou revisité, et qui varie selon les saisons. Pour le 31 décembre, les gourmets pourront même profiter d’un « Menu Réveillon », spécialement crée pour l’occasion.

Opéra Restaurant – 1, Place Jacques Rouché, Palais Garnier, 75009 Paris

Métro : Chaussée d’Antin-La Fayette (ligne 7 / ligne 9)

Ouvert tous les jours, de 7h30 à minuit (ouverture à 10h le week-end)

01 42 68 86 80

Soirée Shine & Sparkle au OFF Paris Seine

Fêter le nouvel an n’est pas une chose à prendre à la légère et pour l’occasion, le OFF Paris Seine a vu les choses en grand. Pour fêter au mieux le passage en 2018, le bar flottant sera pour l’occasion plein de bulles de champagne et de ballons dorés. Et comme il est impossible de fêter la nouvelle année sans un peu de musique, les curieux pourront s’ambiancer au rythme du DJ Jacks. Un DJ, du champagne et des nombreuses animations ne seront pas de trop pour clore 2017 en beauté.