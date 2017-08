Phillip Haumesser illustre la DiffÃ©rence entre la Photographie amateure et Professionnelle

Phillip Haumesser illustre la Différence entre la Photographie amateure et Professionnelle

Il y a environ deux ans, Phillip Haumesser a eu une révélation sur la beauté qui l’entourait et qu’il ignorait jusque là. La photographie l’a forcé à adopter un regard différent sur son environnement et il a décidé de partager ce regard avec nous.

« Après avoir acheté un appareil photo et pris les premières photos de mes enfants, j’ai commencé à voir le monde d’une manière toute nouvelle », a déclaré Phillip Haumesser. « J’ai commencé à remarquer comment la lumière affectait les choses et comment regarder quelque chose dans une perspective différente pouvait changer toute la scène. Le monde entier semble essayer de nous raconter une histoire dans l’affichage le plus beau et le plus coloré. C’est comme regarder un film, mais c’est tout autour de nous, et nous le vivons. «

Inspiré par ses résultats de plus en plus prometteurs, Phillip a réalisé une série de prises de vue qui compare la façon dont le monde est vu par un œil inexpérimenté par rapport aux photographes. Et il a également donné un cours de photographie gratuit pour permettre aux amateurs d’expérimenter cette différence : « Je vous montre comment vous pouvez le faire avec une caméra bon marché et un objectif bon marché. J’ai même utilisé mon téléphone portable quand je n’avais pas ma caméra sur moi. »

Dans cette série de photos les scènes les plus ennuyeuses deviennent des moments inoubliables.