Les femmes de plus de 40 ans seraient trop vieilles pour porter un bikini

Un sondage évalue à partir de quel âge les Britanniques pensent que les femmes sont « trop vieilles » pour porter bikini, minijupe et piercing au nombril. Les hommes ne sont pas en reste.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Selon un sondage réalisé auprès de 2 000 Britanniques, les ports du bikini, de la minijupe et du piercing apparent ont une date de péremption. Passé un certain âge, les femmes ne devraient donc plus assumer sur la plage leur corps et leur style d’antan, mais opter pour un look plus sobre et approprié.

À en croire l’échelle établie en fonction des réponses recueillies par ledit sondage : à 39 ans les femmes du Royaume-Uni devraient abandonner la minijupe, à 46 ans le bikini et à 47 ans, les jeans skinny. Les hommes ne sont pas en reste. Passés 46 ans, les cheveux longs sont proscrits, tandis qu’à partir de 42 ans, c’est le maillot de foot préféré qui part à la poubelle (ou dans la malle à déguisements).

Plus de sorties après minuit

Le sondage ne s’arrête pas à l‘apparence vestimentaire. Il donne également des injonctions sur le comportement que devrait suivre les Britanniques avancés dans leur vie d’adulte responsable, voire proches de la retraite. Les sorties, la vie numérique ou les loisirs, rien n’est épargné. Ainsi, passé 38 ans, il faudrait arrêter les prises de rendez-vous chez le tatoueur (n’est-ce pas David Beckham ?), après 45 ans, on devrait également faire une croix sur les festivals et enfin, avant 50 ans, il serait temps de fermer ses comptes Facebook et Twitter.

Mené par le site Retire Savyy, dédié à l’accompagnement des futurs ou jeunes retraités Britanniques, le sondage met en relief les attentes des habitants du Royaume-Uni. Ces derniers semblent vouloir de la part de leurs aînés « un départ à la retraite fait dans le calme et le silence même s’ils se sentent jeunes à l’intérieur », a expliqué au Daily Mail Clare Mahood de Retire Savyy. Malheureusement, l’histoire ne dit pas si les sondés ont eux-mêmes dépassé la cinquantaine… voire la soixantaine !

Trop vieille pour…