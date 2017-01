8 personnes hyper-motivÃ©es expliquent comment elles ont retrouvÃ© la forme et prouvent qu’avec de la volontÃ©, on peut tous y arriver

8 personnes hyper-motivées expliquent comment elles ont retrouvé la forme et prouvent qu’avec de la volonté, on peut tous y arriver

Qui dit nouvelle année dit souvent : nouvelles résolutions ! Pour beaucoup, le sport arrive en tête de liste. Mais encore faut-il avoir la motivation… Pour cela, il existe des exemples qui pourraient vous inspirer. Et vous motiver, surtout.

On vous propose de découvrir le portrait de 10 personnes anonymes qui se sont surpassées sur le plan physique et mental afin d’avoir le corps qu’ils souhaitaient. Eux, n’ont pas fait les choses à moitié ! Leur témoignage prend tout leur sens quand on voit leurs photos avant/après. Au final, on a 10 transformations incroyables, qui font réfléchir.

1 – Michael Homann, 34 ans, 15 semaines de programme (4 mois environ)

Michael était un sportif mais a été obligé d’arrêter à cause d’une blessure. Du coup, il s’est ensuite un peu laissé aller au niveau de son alimentation, et a pris 20 kilos. Il s’est alors remis alors au sport et a suivi un régime qui lui a permis de perdre 15 kilos en trois mois. Depuis, il se sent totalement bien, et surtout, en forme.

2 – Julian, 26 ans, 18 semaines de programme (entre 4 et 5 mois)

Étudiant de 26 ans, Julian a toujours été complexé par sa maigreur. Malgré ses efforts en salle de sport, il ne voyait pas son corps changer. Il entame alors un programme de musculation en compagnie de son frère jumeau Marian pour le motiver. Il a fallu 18 semaines d’efforts intensifs pour que Julian puisse enfin avoir le corps qu’il souhaitait.

Étudiant de 26 ans, Julian a toujours été complexé par sa maigreur. Malgré ses efforts en salle de sport, il ne voyait pas son corps changer. Il entame alors un programme de musculation en compagnie de son frère jumeau Marian pour le motiver. Il a fallu 18 semaines d’efforts intensifs pour que Julian puisse enfin avoir le corps qu’il souhaitait.

3 – Seana Forbes, 23 ans, 15 semaines de programme (4 mois environ)

Seana explique que, plus jeune, elle était mince et en forme, pratiquant du basket, et avait confiance en elle. Puis, avec le temps, elle a commencé à se laisser aller avec les sorties en boîte (et la consommation d’alcool qui va avec) et s’est vite rendu compte que ce n’était pas la personne qu’elle voulait être. Elle entame alors un programme de perte de poids qui dura 15 semaines, les premières étant particulièrement compliquées, plus que ce qu’elle ne l’aurait pensé. Elle a même pensé à arrêter mais a tenu bon. Résultat : au bout de ces 15 semaines, elle a retrouvé une silhouette qui la rend fière.

4 – Levent Oz, 25 ans, 15 semaines de programme (4 mois environ

Levent confesse qu’il était obèse depuis sa plus tendre enfance. Une condition physique avec laquelle il a eu beaucoup de difficultés. En s’entraînant 4 fois par semaine, il avoue que les cinq premières semaines étaient très difficiles et qu’il était sur le point d’arrêter. Seulement voilà, sa persévérance a porté ses fruits. En 10 semaines, il a perdu 6,8 kilos et son rythme d’entraînement est allé crescendo. Au bout des 15 semaines, il en est ressorti avec un corps raisonnablement dessiné qui lui donna entière satisfaction.

5 – Sonja, 25 ans, 15 semaines de programme (4 mois environ

Adolescente, elle était très sportive. Mais une année d’études aux États-Unis a suffi pour que son corps se transforme. Une fois rentrée en Allemagne, elle comprend qu’elle a pris 20 kilos… Elle se lance alors dans un programme d’exercices intensifs de fitness. C’est au bout de 20 semaines qu’elle a retrouvé son corps parfait, et son sourire.

6 – Sunny, 20 semaines de programme (5 mois environ)

À 18 ans, Sunny était une fille sportive et assez mince. Mais les années passèrent et son corps s’est transformé… à son grand désarroi. Ayant de plus en plus de mal à se regarder dans le miroir, elle se lance alors le défi de retrouver sa silhouette de jeunesse grâce à la course à pied. Elle repousse les limites mais son corps tire la sonnette d’alarme lorsqu’elle se blesse au bout de dix semaines seulement. Elle n’abandonne pas pour autant et se met à pratiquer le fitness pour garder la forme. Après 20 semaines, elle retrouve son corps d’antan et sa confiance en elle.

7 – Andi, 15 semaines de programme (4 mois environ)

Complexé par son corps, bâti par la nourriture grasse et l’alcool en soirée, Andi voulait mettre un terme à ce mode de vie. Il entame un régime nutritionnel qu’il considère comme en partie responsable (70% à 80%) de la transformation de son corps. Il fait alors attention à ce qu’il mange et privilégie même la nourriture bio. Ce changement d’alimentation lui donne plus d’énergie et lui permet de finir ses exercices en souffrant moins. Au bout de 15 semaines, il a gagné près de 14 kilos de muscles et a perdu en masse grasse.

8 – Arne Reimann, 24 ans, 15 semaines de programme (4 mois environ)

Sportif, Arne pratique notamment le football et du jiu-jitsu brésilien. Mais sur le plan physique, il se trouve maigre et rencontre des difficultés à développer ses muscles. Il entama alors un programme d’entraînement et malgré ses antécédents sportifs, il a avoué ne jamais s’être entraîné aussi intensément. À tel point qu’il pensait même arrêter ! Tantôt démotivé par la pluie, tantôt par l’autosatisfaction d’en avoir déjà fait assez… Mais il a continué. Après deux mois, la souffrance a laissé place au plaisir. Et au bout de 15 semaines, il a pris 7 kilos de muscles et s’est senti beaucoup plus affûté sur le plan athlétique.

Pour celles et ceux qui veulent prendre exemple sur ces personnes et respecter, une bonne fois pour toutes, leur résolution prise au jour de l’an, sachez que le bonheur se trouve à portée de doigts.

En effet, l’application Freeletics est un programme d’entraînement individuel, composé de workouts de haute intensité et de conseils de nutrition, adapté à vos besoins et à vos objectifs. De plus, pour vous aider à tenir cette résolution, l’application propose actuellement 30% de réduction sur les abonnements. Alors n’hésitez plus et téléchargez l’application Freeletics dès maintenant !