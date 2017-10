VISITE DE LA RÃ‰GION DES GRANDS LACS AU CANADA AVEC PLUSIEURS VIDÃ‰OS EN 4K & EN HD

Visite De La Région Des Grands Lacs Au Canada (Videos)





Les Grands Lacs d’Amérique du Nord forment un groupe de cinq vastes lacs situés sur ou près de la frontière entre le Canada et les États-Unis en Amérique du Nord.

Ils constituent le groupe de lacs d’eau douce le plus étendu au monde avec une superficie de 244 100 km2 et un volume de 23 000 km3 .

Associé au fleuve Saint-Laurent, leur émissaire au lac Ontario, le complexe constitue le plus important des systèmes d’eau douce de surface du monde avec approximativement 18 % des réserves mondiales1.

Description

Quatre des Grands Lacs chevauchent la frontière canado-américaine. Seul le lac Michigan se situe entièrement sur le territoire des États-Unis.

Un sixième lac, le petit lac Sainte-Claire, se trouvant entre le lac Huron et le lac Érié, fait également partie du système mais n’est pas compté officiellement parmi les Grands Lacs.

En fait, on peut observer des milliers de petits lacs dans cette région.

Les Grands Lacs se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Ils contiennent environ 18 % de l’eau douce de la surface de la Terre : 23 000 km3 .

Cela représente assez d’eau pour couvrir les 50 États contigus des États-Unis à une profondeur uniforme de 2,9 mètres.

Bien que les lacs contiennent un grand pourcentage de l’eau douce du globe, les Grands Lacs constituent seulement une petite partie de l’eau potable américaine (environ 4,2 %).

La surface cumulée des lacs est de 244 100 km2 , environ la même taille que le Royaume-Uni. Les côtes des Grands Lacs mesurent approximativement 16 900 km 2. Toutefois, la longueur des berges est impossible à mesurer exactement et ne constitue pas une mesure bien définie.

Toponymie

Encore au XVIIe siècle, les Grands Lacs ne portent pas leurs noms définitifs.

Lac Supérieur…Lac de Condé.

Lac Michigan…Lac des Illinois, Lac Michigami, Lac Dauphin

Lac Huron...Lac des Hurons, Lac Kareonondi, Lac Michigange, Lac d’Orléans

Lac Érié…Lac Tériocharontiong, Lac de Conty, Lac du Chat, Lac Orswego

Lac Ontario…Lac Frontenac, Lac Skaniadorio, Lac Saint-Louis, Lac Cataraqui

Navigation

Les Grands Lacs constituent depuis le début de la présence humaine une importante voie de communication fluviale. À partir du XIXe siècle, de grands ouvrages, (canaux, déversoirs, écluses, ports) ont permis à ce mode de transport de s’accélérer considérablement.

Ces ouvrages ont été refaits et augmentés durant les années 1950 et constituent maintenant la voie maritime du Saint-Laurent créée en 1959.

Celle-ci relie, sur plus de 1 000 km , l’océan Atlantique aux importants ports situés sur les différents lacs et le continent à l’ouest du Lac Supérieur.

Elle est donc un débouché économique pour les Grandes Plaines américaines et les Prairies canadiennes grâce au trafic combiné par navire cargo et transport ferroviaire au Canada ou transport ferroviaire aux États-Unis.

De grands navires, les laquiers, ont été spécialement conçus pour la navigation sur les Grands Lacs.

Formation & Géomorphologie

Les Grands Lacs se sont formés à la fin de la dernière ère glaciaire (glaciation du Wisconsin), il y a environ 10 000 ans, quand l’inlandsis laurentidien recula en laissant de grandes quantités d’eau de fonte.

Article connexe : Lac Agassiz.

La région des Grands Lacs fait partie de la grande dépression centrale d’Amérique du Nord s’étendant vers le sud en direction de la plaine du Mississippi.

Géographie Humaine

Environ 30 millions de personnes5 habitent dans le bassin des Grands Lacs. Plusieurs métropoles se situent sur les rives de ces lacs : les plus peuplées sont Chicago, Toronto, Détroit, Milwaukee et Cleveland rassemblées dans un espace transfrontalier appelé Main Street America.

La région des Grands Lacs est également un bassin industriel important.

Géographie du Canada

Géographie des États-Unis

Fontaine des Grands Lacs

Moule zébrée, espèces invasives, barrages

Les Grands Lacs [archive] par…

L’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et Environnement Canada

Union Saint-Laurent / Grands Lacs



Réseau Grands Lacs Voie maritime du Saint-Laurent [archive]

Portail des lacs et cours d’eau

Système hydrologique des Grands Lacs

Grands Lacs (Amérique du Nord)

Portail du Canad

Grands Lacs, sur Wikimedia Commons

Gros brochets du Grand lac des Esclaves from Mezilapression on Vimeo.

Tisonagan – Martin le trappeur – La récolte from Didakto Communication on Vimeo.

GYPSY Canada TOUR – Kenora – 02 from Latrompette Studio on Vimeo.

Dizifilms – DESJARDIN MARINE – Lac Supérieur – COAS – 5812 – 412U SGDDI# 9762198 from Dizifilms on Vimeo.

Sweet Water | A Short Film about Great Lake Surfing from Andrew Wyton on Vimeo.

‘Sweet Water’ is a short film about some of the surfing that happens on the Canadian side of the Great Lakes.

Music by_ Ultimate Spinach

lifeofleisure.org

Filmed at the Nares Inlet, The Archipelago, Georgian Bay, Lake Huron, Ontario, Canada in March 2015.

Fletcher Lake, Ontario – Canada July 2015 from Tony Oberstar on Vimeo.

Ajoutée Le 4 avril 2017

Non seulement est-il possible de faire du surf dans les Grands Lacs canadiens, mais il est aussi possible, voire préférable, d’en faire en hiver! Pour les adeptes, il s’agit d’une expérience exaltante et même spirituelle, mais qui n’est pas sans risque.

Deux Américains partis pêcher sur le plus grand lac d’Amérique du Nord ont fait une étrange découverte : un impressionnant mur de brume. Les deux hommes ont filmé l’étrange phénomène.

Amicalement De Louise