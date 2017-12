RECETTE – GÃ‚TEAU AUX FRUITS DANS UNE POÃŠLE

Ingrédients 190 g (1 1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 130 g (1 tasse) de poudre d’amandes tassée 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue 1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue 1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé 210 g (1 tasse) de cassonade légèrement tassée 1 orange, le zeste râpé finement 125 ml (1/2 tasse) de jus d’orange 125 ml (1/2 tasse) de vin de xérès ou porto 100 g (1/2 tasse) de figues séchées coupées en dés 100 g (1/2 tasse) d’abricots séchés coupés en dés 75 g (1/2 tasse) de canneberges séchées 70 g (1/2 tasse) de raisins secs dorés 70 g (1/2 tasse) de raisins secs Sultana 65 g (1/2 tasse) de raisins secs de Corinthe 3 œufs, battus 170 g (1 tasse) d’amandes grillées et hachées 45 ml (3 c. à soupe) de liqueur d’amandes (amaretto)

Préparation Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F). Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d’amandes, la poudre à pâte et les épices. Réserver. Dans une poêle en fonte d’environ 25 cm (10 po) de diamètre, à feu moyen, fondre le beurre avec la cassonade, le zeste et le jus d’orange, le xérès et les fruits séchés. Bien mélanger et porter à ébullition. Laisser mijoter à feu moyen 10 minutes. Retirer du feu et laisser tiédir 15 minutes. Ajouter les œufs battus au mélange de fruits et bien mélanger. Incorporer graduellement les ingrédients secs et les amandes. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Cuire au four 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre. À l’aide d’un pinceau, badigeonner la surface avec la liqueur d’amandes. Laisser refroidir complètement. Le gâteau se conserve 1 semaine sous cloche.