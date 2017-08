LE GLOBE CÃ‰LESTE DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1900 (VIDÃ‰OS)

Parmi les 83 000 exposants, les visiteurs découvrent le Globe Céleste, une attraction destinée aux « astronautes de fauteuil ».

Cet édifice, construit sur une surface de 2 000 m² et situé à l’extrémité ouest de l’Exposition entre le quai d’Orsay et les voies de la gare du Champ de Mars…

Se présentait sous la forme d’un gigantesque globe céleste bleu et or de 50 mètres de diamètre et culminant à 60 mètres au dessus du niveau du quai.

Sa base était composée de quatre piliers de maçonnerie qui abritaient un restaurant et des attractions vulgarisatrices sur les sciences de l’espace.

A l’interieur du globe Le visiteur se retrouvait dans une sphère centrale de 36 mètres de diamètre…

Et il pouvait contempler l’évolution orbitale du soleil et des planètes.

Une Terre Dans Le Globe

L’attraction disposait de 3 étages auxquels on accédait par des escaliers ou des ascenseurs.

Au premier étage, au milieu des plantes et des fleurs, on était au niveau de la base du globe.

Au deuxième étage, on pouvait déjeuner ou prendre un verre dans un bar/restaurant.

Enfin, au troisième étage, nous voici en plein dans l’hémisphère nord.

Au centre, deux escaliers donnaient accès à une sphère plus modeste (36 mètres de diamètres tout de même)…

Qui tournait sur son axe : la Terre !

Des hublots étaient disposés à l’équateur, à Paris et au Pôle Nord…

Permettant de voir l’évolution orbitale des planètes et du soleil.

Un Drame Fatal

Une semaine après l’ouverture de l’exposition un drame fit beaucoup de tort au Globe Céleste.

La passerelle qui reliait l’attraction à l’exposition s’effondra, faisant 5 morts et plusieurs blessés.

Avec un tarif d’entrée fixé à 1,50 franc, la société franco-anglaise qui avait obtenu la concession du Globe Céleste ne rémunéra pas les investisseurs…

Le Vieux Paris à l’Exposition de 1900

Albert Robida, célèbre auteur, caricaturiste, illustrateur, chroniqueur, maître de l’anticipation, historien de Paris…

A reconstitué, à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900 à Paris, le Vieux Paris médiéval, rive droite, entre le pont de l’Alma et la passerelle DeBilly…

On y entrait par la Porte Saint-Michel au XIVe siècle, pour en ressortir, 260 mètres plus loin, au XVIIIe.

Dans un dédale de ruelles embrouillées, les demeures les plus fameuses de l’histoire du Paris médiéval sont présentées au public.

Ce Vieux Paris d’Albert Robida est vite devenu le « clou » de l’Exposition universelle de 1900… un passage obligé, apprécié de tous



L’idée d’un musée du chemin de fer en France est née après l’exposition universelle de Paris en 1900, des matériels férroviaires y ayant été exposés.

Jean Mathis Horrenberger et Michel Doer sont à l’origine d’une étude dans les années 60 sur la création d’un musée du train.

Le projet est finalement accepté par la SNCF en 1969 et en 1976 le Musée National du Chemin de Fer de Mulhouse ouvre ses portes –

The idea of a railway museum in France appeared after the Paris Universal Exhibition in 1900, railway equipments having been exposed there.

Jean Mathis Horrenberger and Michel Doer are behind a study in the 60s about the creation of a train museum.

The project was finally accepted by SNCF in 1969 and the National Museum of Railway opened in Mulhouse in 1976.

