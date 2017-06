C’est arrivé un… 28 JUIN > 11 JUILLET >>

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

BONJOUR !…

Comme à chaque été, “Le QUIZ” est en vacances pour 2 semaines.

De retour le 12 JUILLET

BONNES VACANCES À TOUS…



Voici ci-dessous les personnes sélectionnées quotidiennement par l’ordinateur (pour la présente semaine du concours), parmi les participants ayant obtenu les 3 bonnes réponses du jour. Ces personnes deviennent automatiquement éligibles au tirage final à la fin de la semaine du concours. Mardi soir prochain, à 23 h 59, l’ordi déterminera au sort les quatre gagnants qui remporteront l’un des quatre livres offerts durant cette période. Ces quatre gagnants devront alors communiquer leurs coordonnées en mentionnant le numéro du livre qui leur a été attribué. La semaine du quiz s’étale du mercredi à 00 h 01 jusqu’au mardi soir à 23 h 59.

Mer., 21 : Suzanne Chalifoux, St-Georges, Qc

Jeu., 22 : Gilles Marin, Longueuil, Qc

Ven., 23 : Bernard Liboiron, Sorel-Tracy, Qc

Sam., 24 : Céline Bérubé, Lac Etchemin, Qc

Dim., 25 : Carole Dupuis, Mascouche, Qc

Lun., 26 : Maxime Perreault, Boucherville, Qc

Mar., 27 : Lydia Robin, Lorraine, Qc

Pour consulter la liste des gagnants des livres pour la semaine dernière, voir plus bas (en rouge)… suite à la présentation des livres à gagner.

4 GAGNANTS CHAQUE SEMAINE !

(semaine pour “Le QUIZ” : du mercredi AM au mardi suivant PM)

(Les questions 1 et 2 sont généralement tirées du livre :

«Le QUIZ… des éphémérides» (vol 8)

Les 3 questions d’aujourd’hui :

C’EST ARRIVÉ UN… 27 JUIN :

NB : En vacances jusqu’au 12 juillet… “Bonnes Vacances” à tous ! A) Le NICOLAS II

B) Le POTEMKINE

C) Le EISENSTEIN

En 1906, en France, un premier Grand Prix automobile est présenté sur un circuit de 104 km. Près de quelle localité y a-t-il encore aujourd’hui une course de 24 heures ? A) MARICOURT

B) Le MANS

C) ROLLAND-GARROS Question # 3 tirée du livre # 16 : P.105 : Le QUIZ… testez votre français – Thème : EXPRESSIONS (niveau sec. 3)

Complétez l’expression suivante : Faire rire de soi, on dit “Être le dindon de…” ? A) La CLASSE

B) La FARCE

C) TOUS



Pour les 3 questions QUIZ d’aujourd’hui, sur Planète :

* Ne participez qu’une seule fois par journée… Sinon, tous vos bulletins seront annulés.

* Votre bulletin sera automatiquement annulé si toutes les cases ne sont pas remplies.

* Vous pouvez concourir les 7 jours de la semaine… il vous est ainsi possible d’avoir jusqu’à 7 chances chaque semaine !

* Vous pouvez vérifier quelques-unes de vos questions-réponses dans le livre Le QUIZ, no 8. Réponses d’hier, plus bas, vers la fin de cette page.

LIVRES FAISANT PARTIE DU CONCOURS:

Les livres à gagner cette semaine (mercredi AM à mardi PM) seront :



Titre du livre 1 (au 1er gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Roman : « Ma vie (pas si) parfaite

Auteure : Sophie Kinsella

Éditeur : Belfond

Grand format / 465 pages / 29,95 $

À 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et poste dans une agence de publicité londonienne. En réalité, elle loue pour une fortune une chambre minuscule dans une coloc à presque deux heures du centre, vit sur un budget tellement serré qu’elle doit parfois choisir entre un repas et un « mokaccino » hors de prix et travaille pour une boss cauchemardesque. Après avoir perdu son emploi, elle retourne à la ferme familiale dans le Somerset et décide d’en faire l’endroit le plus hype de tout le Royaume-Uni. Tellement hype qu’il pourrait bien attirer les hipsters de la capitale et avec eux, de vieilles connaissances… Sophie Kinsella est reconnue mondialement pour la série culte « L’Accro du shopping » mettant en scène l’inoubliable Becky Bloomwood-Brandon.

Titre du livre 2 (au 2e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : La Géante des mots croisés

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, une grille de 45 X 45, la plus grande grille de mots croisés au Québec ! Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de les commander.

Titre du livre 3 (au 3e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Roman : « L’impasse

Auteure : Aurélie De Gubernatis

Éditeur : Pocket

Format poche / 407 pages / 13,95 $

1995. Estelle réussit son concours de médecine grâce à Josselin, l’un de ses camarades de promotion, qui échange leurs copies, lui donnant pour toute explication un baiser avant de disparaître. 2012. Estelle est une brillante psychiatre. Josselin, qui a tenté de se suicider, débarque cette nuit-là avec dans son portable un seul numéro, celui d’Estelle ! Réapparaissant dans sa vie, il lui demande de l’aide. En acceptant de le secourir, la jeune femme est prise dans un engrenage et comprend que plus rien ne sera comme avant.

Titre du livre 4 (au 4e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : Grilles pour accros

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, deux grandes grilles de 30 X 40. Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de s’informer ou de les commander.

