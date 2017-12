C’est arrivÃ© un… 15 DÃ‰CEMBRE >>

QUIZ : TESTEZ VOS CONNAISSANCES



Voici ci-dessous les personnes sélectionnées quotidiennement par l’ordinateur (pour la présente semaine du concours), parmi les participants ayant obtenu les 3 bonnes réponses du jour. Ces personnes deviennent automatiquement éligibles au tirage final à la fin de la semaine du concours. Mardi soir prochain, à 23 h 59, l’ordi déterminera au sort les quatre gagnants qui remporteront l’un des quatre livres offerts durant cette période. Ces quatre gagnants devront alors communiquer leurs coordonnées en mentionnant le numéro du livre qui leur a été attribué. La semaine du quiz s’étale du mercredi à 00 h 01 jusqu’au mardi soir à 23 h 59.

Mer., 13 : Jacques Ouellette, St-Laurent, Qc

Jeu., 14 : Françoise Racette, Amos, Qc

(Les questions 1 et 2 sont généralement tirées du livre :

«Le QUIZ… des éphémérides» (vol 8)

Les 3 questions d’aujourd’hui :

C’EST ARRIVÉ UN… 15 DÉCEMBRE :

En 1890, quel célèbre chef sioux est tué au Dakota Sud pendant une bataille avec les forces américaines ? A) SITTING BULL

B) GERONIMO

C) POKING FIRE

En 1916, se termine la plus sanglante bataille de la Première guerre mondiale. 700 000 soldats furent tués : 338 000 Allemands et 364 000 Alliés. Près de quelle municipalité eut lieu ce carnage ? A) VERDUN

B) PARIS

C) YPRES

Question # 3 : Tirée du livre # 1 Le QUIZ… : Page : 111 – Thème : Le 7e ART :

Quel fut le premier long métrage tourné en CinémaScope ? C’était à Hollywood, aux débuts des années ’50. A) THE ROBE

B) BEN HUR

C) FROM HERE TO ETERNITY



Titre du livre 1 (au 1er gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Jeu : Le jeu Science et Vie

Auteur : Éric Mathivet

Éditeur : Solar

Boîte / 31,97 $

Une boîte contenant des cartes vous propose des questions qui mettront à l’épreuve votre culture scientifique mais qui surtout vous enrichira, tout en vous divertissant, des connaissances du monde étonnant dans lequel nous évoluons. Vous verrez la science sous un autre jour et vous aurez plaisir à répondre aux questions de la vie. Vous retrouverez l’ADN du magazine « Science & Vie ». Chaque fiche du jeu comporte 6 questions portant sur les différentes rubriques thématiques, au nombre de six, du magazine « Science & Vie ». Voici certains thèmes : Nature et Environnement, Corps et Santé, Ciel et Espace… etc. Des règlements sur la procédure du jeu sont inclus dans la boîte… Une suggestion pour vos cadeaux des Fêtes !

Titre du livre 2 (au 2e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : La Géante des mots croisés

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, une grille de 45 X 45, la plus grande grille de mots croisés au Québec ! Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de les commander.

Titre du livre 3 (au 3e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Thriller : L’enfant aux yeux bleus

Auteure : Danielle Steel

Éditeur : Presses de la Cité

Grand format / 330 pages / 24,95 $

Ginny erre dans New York en s’interrogeant sur le sens de sa vie. Une fois encore elle s’apprête à fêter seule Noël et ressent âprement le vide laissé par ceux qu’elle a perdus trop tôt. Elle croise alors le regard bleu perçant d’un jeune garçon transi de froid, affamé et manifestement sans abri. Il doit avoir une douzaine d’années. Ginny lui offre un repas chaud et l’installe chez elle, le temps de lui trouver un centre d’accueil. C’est le début d’une relation unique qui changera à jamais la jeune femme. L’adolescent, d’abord sauvage, s’ouvre peu à peu à elle jusqu’à lui révéler son plus grand traumatisme. Ginny a maintenant une raison de se battre mais aussi une raison de vivre. Et elle n’abandonnera pas avant d’avoir obtenu justice.

Titre du livre 4 (au 4e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : Grilles pour accros

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, deux grandes grilles de 30 X 40. Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de s’informer ou de les commander.

Pour voir toutes les publications de AVANTA-JEUX (mots croisés, jeux… etc.)