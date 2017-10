C’est arrivÃ© un… 13 OCTOBRE >>

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Voici ci-dessous les personnes sélectionnées quotidiennement par l’ordinateur (pour la présente semaine du concours), parmi les participants ayant obtenu les 3 bonnes réponses du jour. Ces personnes deviennent automatiquement éligibles au tirage final à la fin de la semaine du concours. Mardi soir prochain, à 23 h 59, l’ordi déterminera au sort les quatre gagnants qui remporteront l’un des quatre livres offerts durant cette période. Ces quatre gagnants devront alors communiquer leurs coordonnées en mentionnant le numéro du livre qui leur a été attribué. La semaine du quiz s’étale du mercredi à 00 h 01 jusqu’au mardi soir à 23 h 59.

Mer., 11 : Diane Gagnon, La Malbaie, Qc

Jeu., 12 : Serge Trudeau, St-Rémi, Qc

Pour consulter la liste des gagnants des livres pour la semaine dernière, voir plus bas (en rouge)… suite à la présentation des livres à gagner.

(Les questions 1 et 2 sont généralement tirées du livre :

«Le QUIZ… des éphémérides» (vol 8)

Les 3 questions d’aujourd’hui :

C’EST ARRIVÉ UN… 13 OCTOBRE :

En 1953, le prix Nobel de littérature est accordé au premier ministre de la Grande-Bretagne. Nommez celui qui a également fait sa marque comme peintre. A) Anthony EDEN

B) Neville CHAMBERLAIN

C) Winston CHURCHILL

En 1984, la chanson «I Just Called To Say I Love You» atteint le sommet du Hit Parade américain. Nommez le chanteur aveugle et de couleur qui l’interprète. A) Billy EKSTEIN

B) Al HIBBLER

C) Stevie WONDER

rong> Question # 3 tirée du livre # 5 : P.108 : Le QUIZ… vérifiez vos connaissances – Thème : SPORTS

Chez les Amérindiens, quel nom portaient les colliers et les ceintures décorés de motifs symboliques ?

A) FLÉCHÉ

B) WAMPUM

C) WIGWAM



* Ne participez qu’une seule fois par journée… Sinon, tous vos bulletins seront annulés.

* Votre bulletin sera automatiquement annulé si toutes les cases ne sont pas remplies.

* Vous pouvez concourir les 7 jours de la semaine… il vous est ainsi possible d’avoir jusqu’à 7 chances chaque semaine !

* Vous pouvez vérifier quelques-unes de vos questions-réponses dans le livre Le QUIZ, no 8. Réponses d’hier, plus bas, vers la fin de cette page.

Titre du livre 1 (au 1er gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Roman : Il court, il court, le furet

Auteur : M.J. Arlidge

Éditeur : 10 – 18

Format poche / 428 pages / 15,95 $

Southampton, Angleterre, quartier rouge. Le corps d’un homme est retrouvé atrocement mutilé et le cœur arraché. Peu de temps après, un colis est déposé au domicile de la victime. En l’ouvrant, sa femme découvre le cœur du disparu. Lorsqu’un deuxième corps est retrouvé avec la même mise en scène macabre, la peur s’empare de la ville. Le tueur en série est bientôt comparé à un Jack l’Éventreur qui s’en prendrait aux clients, des hommes respectables qui fréquentaient tous en secret les bas-fonds de la ville. Le commandant Helen Grace est chargée de l’enquête et doit arrêter ce tueur avant qu’il ne frappe de nouveau.

Titre du livre 2 (au 2e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : La Géante des mots croisés

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, une grille de 45 X 45, la plus grande grille de mots croisés au Québec ! Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de les commander.

Titre du livre 3 (au 3e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Roman historique : Confident royal

Auteure : Shrabani Basu

Éditeur : Presses de la Cité

Grand format / 403 pages / 29,95 $

L’histoire de la relation controversée entre la reine Victoria et Abdul Karim, un Indien de confession musulmane qui fut son confident et son professeur d’urdu durant les dernières années de son règne. L’histoire débute en 1887 au château de Windsor. La reine est âgée de 68 ans et veuve depuis peu. Son regard croise celui d’Abdul, « importé » des Indes, et toute la cour est scandalisée car elle est séduite par la beauté et l’exotisme du jeune homme. Elle décide d’en faire son « munchi », professeur de langue. L’attitude de la reine Victoria est complexe. Leur relation est-elle de l’amour ? À la stupéfaction générale, Abdul partage avec la souveraine une intimité exceptionnelle qui durera jusqu’à son décès en 1901. Un film, réalisé par Stephen Frears, a été tourné avec Judi Dench dans le rôle de la reine.

Titre du livre 4 (au 4e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : Grilles pour accros

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, deux grandes grilles de 30 X 40. Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de s’informer ou de les commander.

