C’est arrivÃ© un… 18 FÃ‰VRIER >>

Voici ci-dessous les personnes sélectionnées quotidiennement par l’ordinateur (pour la présente semaine du concours), parmi les participants ayant obtenu les 3 bonnes réponses du jour. Ces personnes deviennent automatiquement éligibles au tirage final à la fin de la semaine du concours. Mardi soir prochain, à 23 h 59, l’ordinateur déterminera au sort les quatre gagnants qui remporteront l’un des quatre livres offerts durant cette période. Ces quatre gagnants devront alors communiquer leurs coordonnées en mentionnant le numéro du livre qui leur a été attribué. La semaine du quiz s’étale du mercredi à 00 h 01 jusqu’au mardi soir à 23 h 59.

Mer., 15 : Michelle Proulx, Valleyfield, Qc

Jeu., 16 : Karina Francoeur, Cowansville, Qc

Ven., 17 : Claude Archambault, Montréal, Qc

Sam., 18 :

Dim., 19 :

Lun., 20 :

Mar., 21 :

Pour consulter la liste des gagnants des livres pour la semaine dernière, voir plus bas (en rouge)… suite à la présentation des livres à gagner.

4 GAGNANTS CHAQUE SEMAINE !

(semaine pour « Le QUIZ » : du mercredi AM au mardi suivant PM)

(Les questions 1 et 2 sont généralement tirées du livre 8 :

«Le QUIZ… des éphémérides» :(vol 8)

C’EST ARRIVÉ UN… 18 février :

<td valign= »top » En 1915, après sept mois de guerre, le Comité olympique décide que les Jeux prévus pour 1916 n’auront pas lieu. La ville qui avait été choisie sera l’hôte des Jeux de 1936. Quelle est-elle ? A) BERLIN

B) POSTDAM

C) MUNICH En 1921, le leader d’un mouvement indépendantiste, Eamon De Valera, s’insurge contre la conduite des troupes britanniques… Nommez son pays. A) Le PORTUGAL

B) L’ESPAGNE

C) L’IRLANDE

Question # 3 tirée du livre # 6 P.74 : Le QUIZ… à la québécoise – Thème : HOCKEY :

Quel joueur de la LNH a compté 801 buts durant sa carrière ? A) Bobby ORR

B) Maurice RICHARD

C) Gordie HOWE



Pour les 3 questions QUIZ d’aujourd’hui, sur Planète :

* Ne participez qu’une seule fois par journée… Sinon, tous vos bulletins seront annulés.

* Votre bulletin sera automatiquement annulé si toutes les cases ne sont pas remplies.

* Vous pouvez concourir les 7 jours de la semaine… il vous est ainsi possible d’avoir jusqu’à 7 chances chaque semaine !

* Vous pouvez vérifier quelques-unes de vos questions-réponses dans le livre Le QUIZ, no 8. Réponses d’hier, plus bas, vers la fin de cette page.

LIVRES FAISANT PARTIE DU CONCOURS:

Les livres à gagner cette semaine (mercredi AM à mardi PM) seront :



Titre du livre 1 (au 1er gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :



Roman : Musique

Auteure : Danielle Steel

Éditeur : Presses de la Cité

Grand format / 327 pages / 24,95 $

Après le décès de son mari, Stéphanie accepte de partir en vacances avec deux couples d’amis. Ce séjour lui laisse un goût doux-amer et sur l’impulsion du moment, elle décide de passer par Las Vegas en rentrant chez elle. Elle découvre alors les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de Chase, une star de la musique country. Cet homme charmant lui propose de le suivre en tournée. Gracieusement, il lui offre des billets pour un concert. Ce n’est que plus tard qu’elle comprend qu’il n’est autre que Chase Taylor, grande star mondialement connue de la musique country. Et quand il lui propose de l’accompagner en tournée, Stéphanie accepte, séduite à l’idée de rencontrer de nouvelles personnes et prête à se laisser porter par la musique.

Titre du livre 2 (au 2e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : La Géante des mots croisés

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, une grille de 45 X 45, la plus grande grille de mots croisés au Québec ! Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de les commander.



Titre du livre 3 (au 3e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Thriller : À l’aube, l’espoir se lève aussi

Auteure : Belva Plain

Éditeur : Belfond

Grand format / 390 pages / 32,95 $

Peter Crawfield, dix-neuf ans, est atteint d’une mucoviscidose arrivée en phase terminale. Ses parents, Arthur et Margaret, apprennent à l’occasion d’un nième test que cet enfant qu’ils ont tant choyé, n’est en fait pas leur fils biologique. Un échange de bébés à la maternité et nombre de vies brisées… Alors que l’inéluctable survient, et malgré leur chagrin, ils vont tout tenter pour retrouver leur fils naturel, quelque part aux États-Unis ou ailleurs. Quitte à bouleverser totalement la vie d’une autre famille…



Titre du livre 4 (au 4e gagnant de mardi prochain à 23 h 59) :

Mots croisés : Grilles pour accros

Auteur : Mario Fortier

Éditeur : Avanta-Jeux

Très grand format / 2,59 $ en kiosque

Abonnement de 6 mois : valeur de 15,12 $

Un nouveau mensuel de Mario Fortier qui est l’auteur de plusieurs mots croisés dans des revues québécoises. Ce produit vous propose, chaque mois, deux grandes grilles de 30 X 40. Il est en vente dans les kiosques ou on peut se le procurer par abonnement postal au prix annuel de 30,25 $ (comprenant taxes et expédition). Mario Fortier est le concepteur des mots croisés de TV Hebdo, 7 Jours et Le Lundi. On peut voir tous les livres de jeux et de mots croisés de Mario Fortier sur son site internet, à l’adresse suivante : www.mariofortier.ca, où il est possible de s’informer ou de les commander.

Pour voir toutes les publications de AVANTA-JEUX (mots croisés, jeux… etc.)

Gagnants(es) du concours de la semaine dernière :

(Pas de la liste des livres ci-haut…

mais avant mercredi) :



Livre 1 : Danielle Grondin, St-Joseph-de-Beauce, Qc

Livre 2 : Sylvie Martinez, Montréal, Qc

Livre 3 : Jean-Jacques Dubois, Louiseville, Qc

Livre 4 : Pierre Berger, St-Nicolas, Qc

Les gagnants(es) de la semaine dernière ont toute la semaine où leur nom apparaît ici pour transmettre leur adresse postale par courrier électronique à :

lequiz@hotmail.com

* Ils recevront leur livre (de la semaine dernière) par la poste (de 2 à 3 semaines, à partir du mercredi où la liste est publiée).

* Chaque éditeur fait parvenir SON livre. Notez que certaines entreprises sont plus rapides que d’autres…

* Une réclamation doit OBLIGATOIREMENT être faite à partir de l’adresse inscrite lors du vote… sinon, le livre ne sera pas expédié.

* Après une semaine, il sera trop tard : les livres sont retournés à l’entrepôt.

* À partir du moment où un livre me parvient pour le proposer et sa présentation, il peut s’écouler entre 3 et 6 semaines. Si, au moment du gain, l’éditeur ne l’a plus à son bureau, il se réserve le droit d’en substituer un autre de valeur égale ou supérieure.

Le QUIZ quotidien :

3 questions par jour.

4 livres à gagner chaque semaine.

Réponses d’hier : 1 = B / 2 = B / 3 = B

Ces nouveautés littéraires proviennent de…

INTERFORUM-Diffuseur (Belfond, Presses de la Cité…)

Éditions QUÉBEC AMÉRIQUE, les ÉDITIONS LÉR,

Éditions HURTUBISE, les éditions BÉLIVEAU,

SÉLECTION du READER’S DIGEST, VLB éditeur,

Éditions MODUS VIVENDI, Éditions le PETIT ROBERT,

Éditions FIDES, TRANSCONTINENTAL… etc.

.

