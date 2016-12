VoilÃ  ce qu’il se passe quand un chaton et une chouette sont amis

Faites connaissance avec Fuku la chouette et Marimo le chaton !

C’est probablement une des amitiés les plus improbables qu’Internet nous ait fait découvrir. Figurez-vous qu’un chaton s’est lié d’amitié avec… Une adorable petite chouette ! Ils sont inséparables et adorent jouer ensemble et même, faire des siestes ensemble ! Bref, il semble bien difficile de les séparer et c’est tant mieux.

Ces deux adorables animaux montrent bien que l’amitié n’a pas de frontière et ça fait du bien à voir. Ces deux petites bêtes vivent dans un café à Osaka au Japon, et vous imaginez bien qu’elles y sont de véritables mascottes pour les visiteurs !

Il faut dire que, de base, le café tient à mettre à l’honneur les hiboux et les chouettes ! En effet, si en France on est de plus en plus adeptes des cafés à chats, au Japon ce sont les hiboux qui sont à l’honneur dans ces lieux. De plus en plus nombreux sont les restaurateurs qui invitent leurs clients à venir passer un petit moment en compagnie de hiboux !

Bien entendu, les hiboux restent dans un bon environnement dans ce genre de café et les gérants veillent à ce que leur nature profonde soit respectée. Par exemple, ils peuvent voler durant 20 minutes et les règles sont très définies concernant le rapport entre les clients et ces hiboux !

Il semble que dans le Hukulu Coffee, où vit la petite chouette Fuku, cette dernière soit la véritable vedette des lieux puisque contrairement aux autres chouettes, elle préfère passer son temps avec un chaton ! Forcément, ça a attiré la curiosité du gérant du restaurant et donc, des clients.

Autant vous dire que les photos de ces deux inséparables sont juste adorables. Vous allez craquer !

Le petit bisous trop mignon !

Le gros câlin de l’amitié.

Voilà ce qu’il se passe quand un chaton et une chouette sont amis