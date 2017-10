Les RÃ©flexions surrÃ©alistes Ã  propos de lâ€™HumanitÃ© de Andrea Kowch

Les peintures acryliques d’Andrea Kowch combinent à la fois des réflexions sérieuses sur l’expérience occidentale et un surréalisme décalé. Ses derniers travaux, principalement axés sur les sujets féminins, exposent son mécontentement dans des contextes rustiques. En mélangeant des éléments de la Nature, elle est capable de faire des connexions inattendues.

Sur le site de Kowch on peut lire cette déclaration : « Les histoires et l’inspiration derrière ses peintures proviennent des émotions et des expériences de la vie, ce qui donne des images narratives et allégoriques. Andrea Kowch illustre les parallèles entre l’expérience humaine et les mystères du monde naturel. Le paysage américain solitaire et désolé qui englobe les sujets des peintures sert d’exploration du caractère sacré de la nature et reflète l’âme humaine. Elle symbolise toutes les choses puissantes, fragiles et éternelles. Les scénarios réels mais riches transforment les idées personnelles en métaphores universelles pour la condition humaine, tout en conservant un sens de l’imprécision pour encourager le dialogue entre l’art et le spectateur. »

L’artiste a récemment exposé sa série « Into the Wind » à la RJD Gallery à New York. Avant même l’inauguration de cette exposition le 26 août, Andrea Kwoch a vendu toutes les œuvres présentées.

Les Réflexions surréalistes à propos de l’Humanité de Andrea Kowch