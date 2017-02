ProtÃ©gez vos yeux des effets nÃ©fastes de la lumiÃ¨re bleue

Un membre de l’équipe avait un problème d’insomnie et comme il suspectait que les nombreuses heures qu’il passait devant un écran y étaient pour quelque chose, il s’est procuré des lunettes anti lumière bleue, reconnue pour leurs verres teintés jaune.

Les bienfaits ont presque été immédiats: plus de douleurs aux yeux après ses journées de travail et plus de problèmes à s’endormir le soir.

Pas surprenant lorsqu’on sait que la fameuse lumière bleue émise par les écrans peut diminuer la sécrétion de mélatonine ayant comme rôle de régulariser le sommeil.

Lorsque j’ai vu cette publicité de Lunetterie New Look sur les verres Bluselect (qui sont transparents et non jaunes!), j’ai eu envie de les essayer et je me suis fait faire une nouvelle paire de lunettes de correction avec ces verres.

Le matériel des verres Bluselect filtre 100% de la lumière bleue nocive en plus de protéger des rayons UV.

Au look, on jurerait qu’il s’agit de verres blancs normaux; on aperçoit seulement la très très petite différence avec des verres ordinaires lorsqu’on les met devant quelque chose de blanc.

On parle de plus en plus du lien entre la lumière bleue et les troubles du sommeil, mais les conséquences vont plus loin. Tout comme les rayons UV, la lumière bleue est nocive pour les yeux, notamment pour les cellules de la rétine.

Et ce n’est qu’un exemple de ses multiples effets négatifs qui sont définitivement préoccupants (dont la dégénérescence maculaire).

Ce qui est inquiétant, c’est qu’on est constamment exposé à la lumière bleue. Vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’elle n’est pas seulement émise par les écrans d’ordinateurs, de téléphones, de tablettes et de téléviseurs, mais aussi par les lumières DEL et fluorescentes.

Sachant tout cela, ces statistiques démontrent l’importance de l’existence des verres comme les Bluselect:

30% de la population passent en moyenne 8h par jour devant un écran.

59% du temps passé devant la télé se fait accompagné d’un deuxième écran.

Un foyer possède en moyenne 6,5 écrans.