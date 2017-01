Enﬁn, le grand jour!

Eric Walters et Eugenie Fernandes, créateurs du Puits de l’espoir et Je m’appelle Baraka, nous offre une autre histoire tout aussi touchante et empreinte de compassion.

Mutanu n’en peut plus d’attendre.

Tout en faisant ses corvées, elle pense à la journée qui s’en vient et se demande quelles surprises elle apportera.

Aujourd’hui n’est pas une journée comme les autres à l’orphelinat où elle vit.

Chaque année, une fête d’anniversaire est organisée pour les nouveaux.

À partir de ce moment-là, les orphelins et orphelines ont une journée qui leur appartient, une journée à célébrer, une journée dont ils se souviendront.

THÈMES :

Géographie : Afrique;

Fêtes : Anniversaire

6 à 9 ans

L’AUTEUR :



ERIC WALTERS a d’abord été travailleur social, puis enseignant à l’école primaire. Son premier roman Stand Your Ground a été publié en 1993. Depuis, il a écrit plus de 70 livres pour jeunes adultes et a gagné plus de 100 prix. Il a aussi fondé, et gère toujours, l’organisme à but non lucratif The Creation of Hope. Cet organisme fournit des soins aux orphelins dans la région de Mbooni au Kenya. Eric Walters habite à Mississauga, en Ontario.

L’ILLUSTRATRICE :

EUGENIE FERNANDES est lauréate de nombreux prix. Elle a créé plus de 20 livres, et elle a illustré plus de 60 albums. Elle vit près de Peterborough, en Ontario.

ENFIN, LE GRAND JOUR !

Eric Walters

Illustrations Eugenie Fernandes

Traduction Louise Binette

LES ÉDITIONS SCHOLASTIC

Album illustré

couverture souple

2017 – 32 pages en couleurs – 10,99$

