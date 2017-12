Clip du Cirque Ã‰loize

CIRQUE ÉLOIZE brille dans Nomad

le nouveau clip de Walk Off The Earth lancé hier

En 2018, Cirque Éloize aura 25 ans. Cette collaboration artistique avec le groupe canadien Walk Off The Earth donne le coup d’envoi d’une série de projets inédits et exaltants qui ponctueront cette année anniversaire.

Cirque Éloize a travaillé étroitement avec le groupe ontarien Walk Off The Earth pour créer le vidéoclip de leur chanson Nomad, lancé aujourd’hui. Une première dans le riche parcours de la compagnie circassienne québécoise. Mât chinois, trapèze, benji, trampo-mur… le tout nouveau clip est né d’une rencontre inédite entre ces deux univers, où sept acrobates du Cirque évoluent aux côtés des cinq membres de la formation musicale, bien connue pour son interprétation de Somebody That I Used To Know de Gotye vue sur YouTube, à ce jour, par plus de 180 millions de personnes !

Une chimie entre les membres, un esprit indépendant, une créativité indéniable, les affinités sont manifestes entre Walk Off The Earth et Cirque Éloize. Voilà pourquoi un diffuseur américain, qui percevait cette énergie commune aux deux formations, les a mises en contact. Proposant direction artistique, story-board et costumes, organisant le tournage du vidéoclip dans ses studios montréalais — propices aux acrobaties de toutes sortes ! Cette collaboration artistique avec le groupe canadien Walk Off The Earth s’inscrit dans une série de projets inédits et exaltants qui ponctueront la prochaine année de Cirque Éloize.

Cliquez ici pour visionner la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=jYPgtlarcgw

Réalisateur du vidéo Chris Stacey

Chorégraphies et participation au développement créatif, pour le Cirque Éloize Vanessa Convery

Entraîneur-chef Nicolas Boivin-Gravel

Jeannot Painchaud Président et chef de la création, Cirque Éloize

Pascal Auger Producteur et directeur des opérations, Cirque Éloize

Pour tout savoir : cirqueeloize.com ▪ walkofftheearth.com